Трамп начал угрожать России за несколько часов до встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп сказал, что Россию ждут тяжелые экономические последствия, если саммит на Аляске не принесет прогресса в украинском вопросе. Об этом он заявил за несколько часов до начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Экономически жесткие. Да, они будут очень тяжелыми», — сказал Трамп журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.
Президент США подтвердил, что готов обсуждать возобновление экономического сотрудничества с Россией. Но только в случае продвижения в урегулировании украинского кризиса.
Он отметил, что не допускает возможности предоставления Киеву гарантий безопасности в формате НАТО. Перспективы других вариантов возможны при участии Европы и других стран.
Президент США подчеркнул, что направляется на Аляску не для того, чтобы вести переговоры от имени Киева, а чтобы посадить всех за стол переговоров. Трамп добавил, что обсудит с Путиным возможные обмены территориями между РФ и Украиной, но решения принимать Киеву и Москве.
Встреча Путина и Трампа состоится в 22:00 мск. Она начнется с беседы лидеров в формате «тет-а-тет», затем к ним присоединятся члены делегаций. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Перед переговорами лидеры сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию.