Трамп начал угрожать России за несколько часов до встречи с Путиным

Трамп не планирует вести переговоры от имени Украины Источник: Evan Vucci / AP Photo

Американский лидер Дональд Трамп сказал, что Россию ждут тяжелые экономические последствия, если саммит на Аляске не принесет прогресса в украинском вопросе. Об этом он заявил за несколько часов до начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Экономически жесткие. Да, они будут очень тяжелыми», — сказал Трамп журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

Президент США подтвердил, что готов обсуждать возобновление экономического сотрудничества с Россией. Но только в случае продвижения в урегулировании украинского кризиса.

Он отметил, что не допускает возможности предоставления Киеву гарантий безопасности в формате НАТО. Перспективы других вариантов возможны при участии Европы и других стран.

Президент США подчеркнул, что направляется на Аляску не для того, чтобы вести переговоры от имени Киева, а чтобы посадить всех за стол переговоров. Трамп добавил, что обсудит с Путиным возможные обмены территориями между РФ и Украиной, но решения принимать Киеву и Москве.