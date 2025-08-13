НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Всё напоминает Россию»: в США определили точное место встречи Путина и Трампа

Публикуем актуальные подробности о предстоящих переговорах

290
Написать комментарий
Путин и Трамп решили обсудить всё с глазу на глаз на Аляске | Источник: Justin Sullivan / Getty Images/ CNNПутин и Трамп решили обсудить всё с глазу на глаз на Аляске | Источник: Justin Sullivan / Getty Images/ CNN

Путин и Трамп решили обсудить всё с глазу на глаз на Аляске

Источник:

Justin Sullivan / Getty Images/ CNN

Чиновники из Белого дома сообщили точное место проведения саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Рассказываем, что известно по поводу предстоящей встречи двух лидеров.

Где на Аляске встретятся Путин и Трамп

Локации для проведения встречи в американском штате были ограничены, потому что сейчас на Аляске пик туристического сезона. В Белом доме сообщили, что проведут саммит Путина и Трампа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Только объединенная база Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине города соответствовала требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда российского лидера и его окружение будут принимать на территории американского военного объекта. Именно там, по словам двух официальных лиц Белого дома, состоится встреча в пятницу», — сообщает телеканал CNN.

Также в Анкоридже есть парк с березами, напоминающий российские пейзажи. В этом парке всё напоминает Россию. Примечательно, что березы считаются большой редкостью для материковой части США.

В парке всё напоминает Россию

Источник:

IZ.RU / Telegram

Кроме того, в городе, где состоится двусторонняя встреча мировых лидеров, есть торговый центр Russian Jack Plaza. Он расположен неподалеку от собора Святого Иннокентия, являющегося духовным центром православных верующих. В ТЦ можно приобрести товары и продукты, знакомые россиянам, пишут «Известия».

Подготовка к саммиту и возможные срывы

Почти все журналисты кремлевского пула, которые будут сопровождать Путина на Аляску, уже получили визы США, сообщает ТАСС.

Несмотря на то что всё складывается в пользу переговоров, их судьба до сих пор не известна. Дело в том, что Минобороны России предупредило о возможных провокациях со стороны Украины, которые будут нацелены на то, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа.

Ожидания от саммита

Кроме политических вопросов, которые будут обсуждать президенты России и США, может решиться и ряд других. Один из них касается восстановления прежних связей между Чукоткой и Аляской.

Раньше представители коренных народов, живущие на Чукотке, добирались в гости к своим родственникам на Аляску морем на байдарах и вельботах. Об этом рассказала жительница Чукотского АО Татьяна Ачиргина.

«Жители Аляски (оформляя приглашение. — Прим. ред.) давали заверение, что они на время визита родственника будут его содержать, — это была важная строка. Наши оформляли бумагу у наших пограничников и уплывали или улетали самолетом», — рассказала она РИА Новости.

Россиян на Аляске встречали береговая охрана и таможенная служба. Отправиться туда морем можно было из Чаплино и Сиреников.

Коренные жители надеются, что после встречи Путина и Трампа, которая состоится 15 августа, прежние связи с Аляской возобновятся.

Кроме того, Россия и США могли бы наладить совместную работу по решению экологических проблем в Арктике после переговоров. Об этом заявил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент РАНХиГС Александр Воротников, пишет ТАСС.

В Кремле сообщили, что саммит на Аляске станет не последней встречей президентов РФ и США. Следующую встречу лидеров планируют провести в России. Дональду Трампу уже передали приглашение.

Чего ожидают в мире от предстоящей встречи Путина и Трампа, читайте в этом материале.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
