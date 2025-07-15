«Избирательный подход к понятию зрелости?» В России разработали закон о запрете продажи алкоголя до 21 года

Людям до 21 года могут запретить покупать спиртное Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года. Согласно пояснительной записке, такая мера должна уменьшить «уровень алкоголизации молодежи» и «укрепить традиционные ценности». Есть ли будущее у этой идеи и станут ли молодые люди меньше пить — в этом материале.

Независимый аналитик алкогольного рынка Алексей Небольсин в разговоре с MSK1.RU усомнился в целесообразности такого закона.

«Это очередной подарок тем, кто хочет позолотить ручку. В магазинах могут продать спиртное без паспорта просто за какие-то чаевые. Покупать алкоголь смогут и люди старше 22 лет за определенную плату. Молодежь легко обойдет запрет. Идея не приучать к алкоголю хорошая, но не таким способом, — считает Небольсин. — Тем более современное поколение всё больше выбирает здоровый образ жизни. Про это пишут массу статей. Говорит об этом и статистика. Но это почему-то не берут в расчет».

По данным Росалкогольтабакконтроля, с начала года производство алкоголя упало на 6%. Среди рекордсменов — водка (снизилась на 15,6%) и коньяк (на 22,7%). Розничные продажи снизились на 14,7%.

Будущего у законопроекта, по мнению эксперта, нет: «Минфин выступит против. В Америке, например, такая мера принята, но абсолютно не работает».

Депутат Госдумы и член комитета по молодежной политике Юлия Саранова в беседе с MSK1.RU заявила о поддержке инициативы: «Это создаст более безопасную среду для людей младшего возраста. Чем более здоровое окружение, тем больше подрастающее поколение считает, что неупотребление — норма».

Политик добавила, что цель комитета — не ограничения, а «создание альтернативы» спиртному. Например, организация условий для занятий спортом и «других форм самореализации».

Другой законодатель — сенатор Артем Шейкин — в комментарии «Газете.ру», усомнился в необходимости закона: «Мы не можем избирательно подходить к понятию зрелости. Если государство доверяет человеку принимать решения в политической и правовой жизни страны с 18 лет, то почему оно считает, что он не способен сделать осознанный выбор в отношении алкоголя?»

Мнения о возможном запрете продажи спиртного до 21 года разделились Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В социальных сетях на инициативу отреагировали по-разному. «Надеюсь, что скоро так и будет, а то [будут] курящие и пьющие дети, никому это не надо», — написал Константин.

«Жениться можно, в армию можно, детей делать — пожалуйста. Алкоголь в 21… Да кто хочет нажраться, хоть с 12 лет начнет, тем более если дома алкаши», — прокомментировала Елена.

«Это, конечно, хорошо, но это никого из лиц моложе 21 года не останавливало даже при СССР», — вспоминает историю пользователь под ником Карачун.

С 1985 года в Советском Союзе продажа алкоголя была разрешена только с 21 года в рамках борьбы с «пьянством и алкоголизмом».

С какого возраста надо разрешить продавать алкоголь в России? С 16 лет, как во многих европейских странах Оставить как есть — после совершеннолетия С 18, но крепкие напитки продавать с 21 года Полностью повысить планку возраста до 21

Похожие законопроекты вносили в нижнюю палату парламента с 2015 года, в том числе при поддержке Министерства здравоохранения. Инициативы тогда отклонялись, против их введения выступали и финансовые ведомства.

В феврале 2025-го с таким же предложением выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но дальше слов дело не пошло.