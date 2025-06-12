Россия и Украина провели третий обмен пленными за неделю

Военным окажут всю необходимую помощь Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими. Об этом сообщили в Минобороны.

«12 июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский говорил, что 12 июня должен состояться обмен тяжелораненными.

За день до этого стороны обменялись телами погибших. Россия передала 1212 павших бойцов, а Украина — 27. Это был очень затяжной обмен. О нем договорились в Стамбуле 2 июня. Всего российская сторона предложила передать 6 000 тел украинских военных. 7 июня рефрижераторы с первой партией груза уже стояли на границе. Но Киев неожиданно перенес обмен.

Мединский призывал похоронить бойцов по-человечески. Однако ждать украинскую сторону пришлось до 11 июня.