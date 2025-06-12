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Политика Переговоры России и Украины Россия и Украина провели третий обмен пленными за неделю

Россия и Украина провели третий обмен пленными за неделю

На родину вернулись военные

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1 комментарий
Военным окажут всю необходимую помощь | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВоенным окажут всю необходимую помощь | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Военным окажут всю необходимую помощь

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими. Об этом сообщили в Минобороны.

«12 июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский говорил, что 12 июня должен состояться обмен тяжелораненными.

За день до этого стороны обменялись телами погибших. Россия передала 1212 павших бойцов, а Украина — 27. Это был очень затяжной обмен. О нем договорились в Стамбуле 2 июня. Всего российская сторона предложила передать 6 000 тел украинских военных. 7 июня рефрижераторы с первой партией груза уже стояли на границе. Но Киев неожиданно перенес обмен.

Мединский призывал похоронить бойцов по-человечески. Однако ждать украинскую сторону пришлось до 11 июня. 

Помимо обмена телами в Стамбуле Украина и Россия договорились передать друг другу военнопленных в возрасте до 25 лет. Первая группа российских военнослужащих вернулась на родину 9 июня. Второй этап обмена прошел 10 июня.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Обмен пленными Россия и Украина Реабилитация
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
после короткого пребывания на Республике Беларусь снова в строй!
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