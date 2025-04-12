Путин обсудил Украину со спецпосланником Трампа. О чём они говорили четыре часа

Встреча прошла без регламента Источник: «РИА Новости» / Telegram











11 апреля Владимир Путин встретился со Стивом Уиткоффом, спецпосланником Дональда Трампа. Их беседа длилась более четырех часов. Темой, по данным Кремля, были аспекты украинского урегулирования.

Подробностей о встрече известно мало. Разговор шел в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Там в это время шла выставка «Россия глазами путешественников» — она рассказывает, в том числе, об исторических дипломатических визитах. Уиткофф прошелся по выставке.

Путина сопровождал его помощник, Юрий Ушаков, и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом продуктивными. Об этом пишет ТАСС.

На фото Путин пожимает руку Дмитриеву Источник: «РИА Новости» / Telegram











Также встречу прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он допустил, что после этой встречи теоретически возможен новый телефонный разговор Путина и Трампа.

«Теоретически возможен, то ли да, то ли нет», — передает ТАСС слова Пескова.

В Белом доме заявили, что США рассматривают разговор с Уиткоффом как еще один шаг к прекращению огня и окончательному урегулированию. Согласно данным Flightradar, самолет Уиткоффа уже вылетел из Пулково.

Известно, что на прошлой неделе Уиткофф обсуждал Украину с Трампом. Тогда он сказал президенту США, что признание новых регионов России поможет быстрее прекратить огонь. Об этом рассказало издание Reuters.

«Уиткофф… передал (Трампу) четкое послание. Самым быстрым путем к достижению прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя регионами», — пишут РИА Новости.

В ходе той же встречи против идеи Уиткоффа выступил другой спецпосланник Трампа, Келлог. Согласно источникам, Келлог указал на то, что Украина не откажется от притязаний на эти территории. На той встрече Трамп не решил как-либо менять американскую стратегию. Чем обернутся новые переговоры с Уиткоффом, пока неизвестно.