Лавров раскрыл, когда закончатся боевые действия на Украине

Россия готова прекратить боевые действия на Украине только при достижении результата на переговорах, который устроит РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
— Просто сразу же «замириться», оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать, — мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит. Его уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле, когда достигли договоренности на основе тех принципов, которые сами украинцы нам предложили, — сказал Сергей Лавров.
Он напомнил, что почти три года назад к России обратились с просьбой в качестве жеста доброй воли остановить наступление войск.
— Даже чуть-чуть отойти назад, что мы и сделали. Единственным результатом было то, что Украине Запад в лице тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона запретил подписывать ею же инициированный договор. Боевые действия мы прекратим только когда переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Россию, — отметил министр.
29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной. На них стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. В них входили отказ Украины от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения. А Киев мог рассчитывать на международные гарантии безопасности.
По его словам, Россия намерена продолжать контакты с США, поскольку переговоры в Эр-Рияде дали надежду на нормальный диалог с американской стороной. По поводу диалога с Украиной дела обстоят сложнее. Министр иностранных дел России считает, что украинское руководство сейчас ни на что не способно, кроме стремления заработать и торга с США.
В свою очередь Хакан Фидан заявил о желании углубить сотрудничество с РФ. Также он подчеркнул, что Турция готова организовать переговоры по Украине и внести вклад в урегулирование.
Второй тур переговоров России и США пройдет на текущей неделе, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что эта встреча станет началом разговора на экспертном уровне. Россия надеется, что Штаты разберутся в первопричинах конфликта на Украине, что поспособствует его урегулированию.