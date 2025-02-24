Лавров раскрыл, когда закончатся боевые действия на Украине

Лавров провел встречу с главой МИД Турции Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Россия готова прекратить боевые действия на Украине только при достижении результата на переговорах, который устроит РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

— Просто сразу же «замириться», оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать, — мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит. Его уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле, когда достигли договоренности на основе тех принципов, которые сами украинцы нам предложили, — сказал Сергей Лавров.

Он напомнил, что почти три года назад к России обратились с просьбой в качестве жеста доброй воли остановить наступление войск.

— Даже чуть-чуть отойти назад, что мы и сделали. Единственным результатом было то, что Украине Запад в лице тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона запретил подписывать ею же инициированный договор. Боевые действия мы прекратим только когда переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Россию, — отметил министр.

29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной. На них стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. В них входили отказ Украины от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения. А Киев мог рассчитывать на международные гарантии безопасности.

По его словам, Россия намерена продолжать контакты с США, поскольку переговоры в Эр-Рияде дали надежду на нормальный диалог с американской стороной. По поводу диалога с Украиной дела обстоят сложнее. Министр иностранных дел России считает, что украинское руководство сейчас ни на что не способно, кроме стремления заработать и торга с США.

В свою очередь Хакан Фидан заявил о желании углубить сотрудничество с РФ. Также он подчеркнул, что Турция готова организовать переговоры по Украине и внести вклад в урегулирование.