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Политика Итоги с Путиным Путин заявил, при каких условиях и с кем готов вести переговоры о мире с Украиной

Путин заявил, при каких условиях и с кем готов вести переговоры о мире с Украиной

Президент высказался и о ситуации с РПЦ

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Путин считает, что сейчас на Украине происходит растерзание церкви

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Владимир Путин во время прямой линии заявил, что подписывать любые документы Россия будет только с легитимной властью на Украине. Он объяснил, что в конституции этой страны нет указаний на продление полномочий президента даже при военном положении. Поэтому легитимной сейчас остается только Рада и ее председатель, а не Владимир Зеленский.

— Государственное устройство такого, что целый ряд органов формируется президентов. Если первое лицо не легитимно, то все это теряет легитимности. И они становятся соучастниками. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились в Стамбуле в 2022 году. Мы будем с любым человеком разговаривать. Подписывать можем только с тем, кто является легитимными — с Радой и главой Радой. Это чисто формальный вопрос, — подчеркнул Владимир Путин.

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Так же президент высказался о ситуации с РПЦ.

— То, что происходит с РПЦ в Украине — это уникальная вещь. Это вопиющее нарушение прав верующих. Растерзание церкви на глазах всего мира. И все в мире предпочитают не замечать. Это еще аукнется, — уверен президент. — Это же даже не атеисты эти люди. Это люди вообще без всякой веры. Безбожники. Люди без роду, без племени. Им ничего не дорого. Удерут и будут ходить не в церковь, а на пляж. Когда-нибудь они вспомнят об этом.

Мы ведем онлайн-трансляцию с итогов года с Владимиром Путиным.

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