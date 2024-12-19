НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -20

0 м/c,

 748мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Итоги года с Владимиром Путиным
Грядет масштабная застройка
Долгожительница добилась медпомощи
Объединили школы и детсады
Что из продуктов подорожало
Фонари бьются током
Саша Петров станет папой
Суд из-за проблем в новостройке
Дебош в электробуссе
Что дарить на Новый год
Политика Итоги с Путиным «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Владимир Путин ответил на вопрос о слабости России

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Владимир Путин ответил на вопрос о слабости России

А также высказался о смерти генерала Кириллова

209
1 комментарий

Владимир Путин уверен, что Россия — сильная страна

Источник:

Владимир Путин в ходе прямой линии сегодня, 19 декабря, отвечая на вопрос о слабости России, процитировал Марка Твена знаменитой фразой: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

А также высказался об убийстве генерала Кириллова.

— Вы косвенно признали, что это теракт. Убийство особо опасным способом. Киев неоднократно совершал такие преступления. Убивали журналистов, ваших коллег. Мы ни разу не слышали осуждения подобных терактов. Я благодарен хотя бы за то, что это вспомнили, — подчеркнул Владимир Путин.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Прямая линия Прямая линия с Владимиром Путиным Итоги года Итоги года с Владимиром Путиным Прямой эфир
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер1
52 минуты
верите ли вы в теорию «20:42»
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление