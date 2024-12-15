«В русских людях живет внутренний ребенок»: телеведущая Екатерина Андреева — о любви, ответственности и вредном «Маленьком принце»

Екатерина Андреева побывала в Забайкалье третий раз Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Екатерина Андреева рассказала CHITA.RU об ответственности, любви и власти.

Телеведущая прилетала в Читу для того, чтобы второй раз провести «Прямой разговор» с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. После съемок наши корреспонденты пообщались с Екатериной Андреевой.

Зачем губернаторам проводить «Прямые разговоры»

— Зачем губернаторам проводить «Прямые разговоры»?

— Мне всегда нравится, когда руководитель начинает напрямую общаться с людьми. Потому что, когда мы проводили первые линии с президентом Владимиром Владимировичем [Путиным], мне такой же вопрос задавали, для чего это нужно. И я всегда отвечала и продолжаю так считать, что это прежде всего нужно руководителю, чтобы он понял, о чём думают люди, которые живут в регионе и за которых он отвечает, и взял ответственность за процветание и продвижение этого региона и самой страны, если мы говорим про президента России. И это очень нужно людям, и даже, может быть, им больше, потому что все должны учиться разговаривать с властью, не боясь.

Исторически так сложилось, что в России руководство, цари, дворяне всегда были как будто бы над, а народ как будто бы внизу. И это неправильно, потому что, собственно, народ и создает правителя. И чем правильнее налажен этот диалог, тем лучше развивается страна. Екатерина Андреева телеведущая

Когда руководитель региона знает, что необходимо жителям города, поселка, самого маленького населенного пункта, это всегда важно, потому что, делая что-то для людей, он, что называется, улучшает свою карму. Понятно, что в регионе не всегда все могут быть всем довольны, но когда ты понимаешь, что людям стало жить лучше, интереснее, чище, когда строятся детские сады, больницы, когда мы приходим в онкологическую больницу и я вижу, как там чисто, красиво, современно и там нет дыхания смерти, потому что там и врачи, и весь персонал нацелены на выздоровление, это процесс.

Но для этого государство, и, соответственно, руководитель региона, и Минздрав делают то, что делает их пребывание там удобнее и лучше. Это не разваленная больница с отсутствием медикаментов, приборов, кондиционеров. Это современное здание, в котором всё есть. И соответственно, когда волею судьбы, не дай бог, человек туда все-таки попадает, то у него гораздо больше шансов выздороветь, когда есть правильный томограф, когда есть правильные препараты, когда есть обученные врачи. И власть занимается всем этим тоже. И в Забайкальском крае, я была же здесь достаточно давно первый раз, я вижу эту разницу, которая происходит. Меня это радует.

— «Прямой разговор», исходя из той парадигмы, о которой вы рассказали, мог бы проходить и без Екатерины Андреевой. Вы сидите там, потому что вам важно ощущать себя проводником?

— Ну конечно, потому что, во-первых, я опытный человек. Я провела много таких разговоров. И кто лучше, чем я, знает всю специфику этого производства? Плюс я знаю край и с удовольствием участвую не только в подобных мероприятиях, но и вообще губернаторы часто меня приглашают. Вот, например, в марте я поеду на Ямал. Это нормально. Это соединение федерального центра и регионов между собой. Я думаю, что губернатор доверяет мне в этом смысле и правильно делает.

«Русский народ — умный, начитанный и добрый»

— На YouTube раньше часто говорили о глубинном народе, о том, что есть условно власть, элита и есть он, глубинный народ, которому можно впарить всё, что угодно, с которым можно как угодно обращаться. Вы как человек, который долгое время является главным лицом новостей в стране, как воспринимаете это определение? Считаете ли, что люди в России — это глубинный народ, которому можно впарить всё, что угодно, который не мыслит какими-то высокими мыслеформами, такой глуповатый, может быть, в чём-то?

— Нет, я считаю, что это глупость полная. И если мы вообще говорим о том, кто такие мысли людям внушает, то не исключено, что это идет извне. Русский народ всегда был, есть и будет умным, начитанным, добрым, в какой-то степени иногда наивным, но в хорошем смысле этого слова, потому что в русских всегда живет внутренний ребенок. И ничего впарить здесь никому нельзя. Ну мне во всяком случае, я буду судить по себе, нельзя, потому что я занимаюсь собственным образованием — а кто мешает другим это делать? Я занимаюсь своим собственным развитием — а кто мешает другим это делать? И я такая же часть этого народа и никогда не считала, что мне можно что-то впарить.

— Вы себя не отделяете от людей, которые смотрят новости?

— Конечно, нет. Я такая же, как они. Я часть этого большого, огромного, очень мудрого народа. И кстати, то, что сейчас происходит, — это подкрепление этому. Я вам хочу сказать, что если мы залезем в глубины подсознания людей, которые настроены критически к себе, к власти и вообще к тому, что происходит, мы поймем, что у них большие проблемы с собственными родителями. И не решив их, они переносят их на большие пространства и на власть. Вот и всё. Решайте свои проблемы сначала, сделайте себя сами счастливыми, вокруг себя всех счастливых соберите, и у вас будет совершенно другая жизнь. Я никогда не жаловалась и никогда не предъявляла претензий никому, например, из своих руководителей. Это совершенно неконструктивно.

Заниматься надо собой прежде всего. И когда вы занимаетесь собой, всё вокруг вас начинает меняться. А сидеть, стонать, плакать, что я чего-то не могу, мне что-то недодали — иди, сделай. Екатерина Андреева телеведущая

— Я не думаю, что глубинность предполагает страдания. Я думаю, что, если бы все жили, как вы, возможно, не было бы локальных конфликтов.

— Все бы жили, как я, если бы они были, как я, и делали бы то, что делаю я. А я с самого детства себя развивала и всего добилась сама. И никогда не жаловалась, а у меня такие же проблемы есть, как и у других.

— «Прямой разговор» будто в том числе и об этом — о том, что люди жалуются.

— Нет. Они говорят о своих проблемах. Жаловаться и говорить о проблемах — это разные вещи. «Прямой разговор» нужен именно для того, чтобы они учились не жаловаться, а четко определять проблему, доносить ее очень правильным образом и добиваться решения.

«А не надо никогда ни за кем ничего повторять»

— Блогерам в том числе часто указывают на то, что они должны правильно формулировать мысли, говорить. И это периодически приводит к культуре отмены, которая тоже в России есть. Где заканчивается ответственность лидера общественного мнения, если посмотреть на то, что он транслирует в соцсетях, говорит в интервью, какие мысли вкладывает в головы людям, которые на него смотрят? Как вы себя в этом во всём ощущаете? Где границы вашей ответственности?

— Мою страницу можно смотреть и всё воспринимать за чистую монету именно потому, что там всё так и есть. Там нет никакого вреда.

— Вот вы говорите: люди наивные, они как дети. И действительно, многие подписчики известных людей хотят быть, как они, повторять за ними. Вы как в этом существуете?

— А не надо никогда ни за кем ничего повторять. Есть очень известная мудрость: «Не сотвори себе кумира». И всё. И не надо ничего сотворять. Я не смотрю страницы чужих людей, и не сотворяю себе кумиров, и не делаю то, что мне, например, с этих страниц несется, если это не ложится мне на душу.

— Люди воспринимают всю информацию, которую от вас получают как от лидера общественных мнений, как стопроцентный факт. Вы чувствуете ответственность за это?

— Книга Сент-Экзюпери [«Маленький принц»] как раз об этом. Я ее не люблю, потому что там написана фраза, которая мешает людям развиваться, это кандалы, которые они вешают себе сами на ноги, — «Мы в ответе за тех, кого приручили». Я никого не приручаю и ни за кого не в ответе. Я в ответе только за себя. Но когда я беру за саму себя ответственность, я беру ответственность за свою жизнь, за жизнь близких, которые составляют мой первый круг. Всё остальное — это не моя зона ответственности. И люди, чтобы добиваться успеха, должны работать над собою, а не смотреть чужие соцсети, чтобы брать оттуда что-то. Я свои соцсети не воспринимаю как учебник для кого-то. Это показ моей жизни — мои путешествия, мои занятия спортом, мое отношение к жизни.

— А для чего это вам, если вам не очень интересно, что думают другие люди и как они это воспринимают?

— Я это делаю для себя. И всё, что делают люди, они должны делать прежде всего для себя. А если они делают это для себя, соответственно, эта волна пойдет и в мир. И тот, кто захочет стать, скажем, адептом правильного питания, занятий спортом, получения впечатлений через путешествия, через развитие, он это сделает. А тот, кто не захочет, можно сто раз выкладывать в соцсети и там показывать всё, что правильно для тебя, но это не значит, что это будет правильно для него. И перекладывать ответственность и свою жизнь на чужих — это неправильно. И вот это и есть проблема не только людей здесь, это проблема вообще людей в мире. Каждый хочет, чтобы кто-то пришел, дал ему сладкую конфету, дал ему деньги, дал ему что-то. Нет, это не работает так. Работает только — встал, сделал сам. Всё. И поэтому книга Сент-Экзюпери, на мой взгляд, вредная, и детям ее читать давать не надо, потому что «мы в ответе за тех, кого приручили», и всё — человек сразу теряет крылья.

— Таких очень много книг, русские сказки все основаны на чуде, на том, что кто-то протянет руку.

— Нет, русские сказки совершенно другие. Иван-дурачок пошел и сделал. Он ошибся. Пошел налево, пошел направо, пошел прямо, но в результате своих действий он добивается собственного результата. Это и должен быть двигатель любого человека. Понимаете, в России крепостное право было отменено, если мы так посмотрим, не так и давно. Несколько поколений всего сменилось для того, чтобы стать людьми, которые могут брать ответственность за себя. Это суть бытия.

Люди рождаются на планете Земля для того, чтобы взять ответственность за себя, а не за того, кто будет за них что-то делать. И те люди, кто это делает, они успешные. Кто не делает — неуспешные. Жизнь очень жесткая. Екатерина Андреева телеведущая

«Я не журналист»

— Как вы оцениваете в целом сферу СМИ сегодня? Стала журналистика лучше или хуже или вообще такими категориями мыслить о ней сегодня не очень корректно? И как оцениваете журналистику в целом в мире?

— Я не журналист. Я юрист и историк.

— Но вы работаете в сфере медиа, в том числе с новостями.

— Ну это совершенно другое. Каждый человек в ответе сам за себя и может только сам себя сделать — научиться не комплексовать, воспринимать мир открыто и не испытывать чувство зависти, которое присуще многим людям, и чувство сравнения себя с другими, а принимать себя таким, какой ты есть. И тогда у тебя не будет комплексов. Комплекс — это неприятие и непринятие себя прежде всего и сравнение себя с другими. Кто в этом виноват? Только человек сам, и больше никто.

И если люди, например, начинают об этом думать, а я думала об этом с самого раннего возраста, то, соответственно, у них и не возникает никаких комплексов. Потому что всё, что мне не нравится в себе, я всё меняю. Всё, что мне нравится в себе, я всё принимаю. Всё, что я не могу изменить, я на это перестаю обращать внимание. А всё, что могу, как я уже сказала, над этим начинается серьезная долгая работа. Знаете как? У самурая нет цели, есть путь. И вот этот путь — это и есть та самая жизнь. И создавая себе комплексы, завидуя другим, сравнивая себя с другими, человек ничего хорошего себе сам не приносит, только вред. А потом на кого он перекладывает вину? На других. Хотя любой гамбургский счет должен быть предъявлен прежде всего себе. И когда я говорю, что я сделала себя сама, я абсолютно четко в этом уверена.

— Вы к себе строго относитесь?

— По-разному. Бывает, и строго, бывает, и нет. Это всё зависит от, скажем так, глубины прорабатываемой проблемы. То есть если речь идет о таких серьезных вещах, то да, строго. А если нет, то я могу себя и поощрять и чаще себя хвалю. И кстати, я считаю, что это правильно. Люди должны себя любить. «Возлюби ближнего, как самого себя» — то есть сначала себя, потом ты транслируешь эту любовь в мир. И если люди не умеют любить, а любовь — это двигатель вообще земного существования, то они не могут ничего сделать ни в какой сфере.

Блок про цензуру и комплексы вырезан по просьбе представителей героини.

«Земля — это полигон для испытания душ»

— Вам нравится мир сейчас, вот то, как он устроен, вообще весь?

— Весь мир никогда никому не может нравиться, потому что Земля — это полигон для испытания душ. И если вы оказались здесь и я оказалась здесь, значит, мы здесь для того, чтобы проработали в себе что-то. Если бы это было не так, мы бы не приходили сюда. Люди, которые выполняют определенные задачи, мощные такие, энергетические, они здесь не бывают часто. Вот Иисус, например, десятитысячник, то есть, может быть, через 10 тысяч лет появится похожая энергетическая структура. Леонардо да Винчи, может быть, раз в тысячу лет появляется. И здесь нет идеальности.

— А любовь способна сгладить темные стороны, острые углы?

— Конечно. Любовь — самое сильное орудие человечества. Но вопрос в том, как часто люди проявляют ее и хотят ли они ее проявлять, что им ближе — любовь или ненависть, честь или бесчестье. Это же тоже все вопросы, которые только себе можно задавать. И коллективное бессознательное существующее — это самое сильное оружие.

На Земле 7 миллиардов человек, вот представьте себе, что 6 миллиардов говорит в одночасье: «Я больше никогда не пойду убивать», всё, война закончилась. Но если из них огромное число этого себе не говорит, мы видим то, что мы видим. Екатерина Андреева телеведущая

— А совместима ли любовь с властью? Например, когда ты — государственный деятель, как тебе властвовать из любви? Это же сложно, почти богоподобный уровень.