В Ярославской области с начала апреля в регионе в службу занятости обратились 14,3 тысячи человек. Такие данные приводит областная служба занятости.
— На сегодняшний день численность безработных граждан составляет 20,5 тысячи человек, что в 2 с лишним раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, — пояснили в учреждении.
Сейчас уровень регистрируемой безработицы — 3,2% (для сравнения — в марте этот показатель был 1,2%). В службе занятости есть девять тысяч вакансий, из них две трети — рабочие профессии. В 2019 году таких предложений было больше — почти 12,5 тысячи.
Только 18 мая, по статистике центра занятости, за помощью на биржу труда обратились 675 человек. Официально признали безработными 465. В среднем за полтора последних месяца в день на биржу обращаются около 300 человек. В 2019 году такой показатель был значительно ниже — около 80 заявлений ежедневно.
Также, по данным службы занятости, в режиме неполного рабочего времени находится 963 человека из 46 организаций. В состоянии простоя — 3 тысячи сотрудников из практически 90 предприятий. В отпуске без сохранения заработной платы находятся 168 человек из 11 организаций. Кроме того, на грани увольнения — 130 человек из 10 компаний.
Напомним, на сегодняшний день в регионе действует режим повышенный готовности. С 16 мая в Ярославской области введен обязательной масочный режим. Ранее мы рассказывали, кто может работать при таких условиях, а кому еще нельзя.