В Ярославской области с начала апреля в регионе в службу занятости обратились 14,3 тысячи человек. Такие данные приводит областная служба занятости.



— На сегодняшний день численность безработных граждан составляет 20,5 тысячи человек, что в 2 с лишним раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, — пояснили в учреждении.

Сейчас уровень регистрируемой безработицы — 3,2% (для сравнения — в марте этот показатель был 1,2%). В службе занятости есть девять тысяч вакансий, из них две трети — рабочие профессии. В 2019 году таких предложений было больше — почти 12,5 тысячи.