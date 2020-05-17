Кому с понедельника на работу, а кому ещё нельзя: объясняем коротко и просто

1
Кафе и рестораны
С предприятий общественного питания ограничения не сняты. Кафе и рестораны, как и ранее, могут работать только навынос и доставку.
2
Обычные магазины с одеждой и т. п.
По-прежнему запрещена непродовольственная торговля. Продавать можно только товары первой необходимости, информационное и коммуникационное оборудование в специализированных магазинах и салонах связи, автомобильную продукцию. Дистанционным способом торговать можно всем.
3
Служба занятости и МФЦ
Службы занятости и МФЦ работают по предварительной записи.
4
Сфера услуг
Из коммерческих разрешены пока только: техобслуживание, ремонт и мойка колесных транспортных средств, деятельность стоянок для них, буксировка и техническая помощь на дорогах, химчистка, а также клининговые, ритуальные, парикмахерские услуги (на ряде условий).
5
Спорт
Фитнес-залы, учреждения культуры, спортивные заведения, бани, развлекательно-досуговые центры, турфирмы смогут открыться только для собственных нужд — например, делать ремонты, проводить уборку, заниматься административными делами в своих помещениях. Доступ посетителей пока запрещен.
6
Детсады и школы
Детские сады пока работают в режиме дежурных групп. Ученики заканчивают год в дистанционном режиме.