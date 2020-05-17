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Тема дня Масочный режим: кому завтра на работу
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Кому с понедельника на работу, а кому ещё нельзя: объясняем коротко и просто

Разбираем, что делать жителям Ярославской области

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Пора, пора уж на работу

Пора, пора уж на работу

С 16 мая в Ярославской области введен масочный режим. И в конце недели глава региона выпустил пост в соцсетях — рассказал, кому можно работать, а кому еще нет.

— Через неделю посмотрим на развитие эпидемиологической ситуации и очень взвешенно, посоветовавшись со специалистами, решим, можно ли сделать новые послабления, — сказал губернатор.

Итак, напоминаем: с 16 по 22 мая в регионе разрешается работа организаций всех форм собственности, но с большим рядом исключений.

1

Кафе и рестораны

С предприятий общественного питания ограничения не сняты. Кафе и рестораны, как и ранее, могут работать только навынос и доставку.

2

Обычные магазины с одеждой и т. п.

По-прежнему запрещена непродовольственная торговля. Продавать можно только товары первой необходимости, информационное и коммуникационное оборудование в специализированных магазинах и салонах связи, автомобильную продукцию. Дистанционным способом торговать можно всем.

3

Служба занятости и МФЦ

Службы занятости и МФЦ работают по предварительной записи.

4

Сфера услуг

Из коммерческих разрешены пока только: техобслуживание, ремонт и мойка колесных транспортных средств, деятельность стоянок для них, буксировка и техническая помощь на дорогах, химчистка, а также клининговые, ритуальные, парикмахерские услуги (на ряде условий).

5

Спорт

Фитнес-залы, учреждения культуры, спортивные заведения, бани, развлекательно-досуговые центры, турфирмы смогут открыться только для собственных нужд — например, делать ремонты, проводить уборку, заниматься административными делами в своих помещениях. Доступ посетителей пока запрещен.

6

Детсады и школы

Детские сады пока работают в режиме дежурных групп. Ученики заканчивают год в дистанционном режиме.

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