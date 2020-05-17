Кому с понедельника на работу, а кому ещё нельзя: объясняем коротко и просто

С 16 мая в Ярославской области введен масочный режим. И в конце недели глава региона выпустил пост в соцсетях — рассказал, кому можно работать, а кому еще нет.



— Через неделю посмотрим на развитие эпидемиологической ситуации и очень взвешенно, посоветовавшись со специалистами, решим, можно ли сделать новые послабления, — сказал губернатор.



Итак, напоминаем: с 16 по 22 мая в регионе разрешается работа организаций всех форм собственности, но с большим рядом исключений.