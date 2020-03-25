С 28 марта по 5 апреля вся страна уходит на внеплановые выходные. Такое решение озвучил Владимир Путин во время обращения к нации 25 марта. Причиной этого объявления стал коронавирус и угроза его массового распространения в стране.



— Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, — обозначил президент.



Однако абсолютно всех сфер выходные не коснутся. На работу продолжат выходить сотрудники структур жизнеобеспечения, медицинских учреждений, аптек и магазинов. Также выходных не будет в учреждениях, обеспечивающих банковские и финансовые расчеты, у транспортников и органов власти всех уровней. При этом тем, кто точно уйдет на домашний карантин с конца этой недели, Владимир Путин посоветовал лишний раз не выходить из дома.

