«На одну вакансию — 500 резюме». Почему плодятся фейковые объявления и зачем компании обманывают соискателей

Рынок труда на первый взгляд кажется бездонным: вакансий тысячи, новые предложения сыплются каждый час, но в реальности соискатели упираются в глухую стену тотального игнора — отклики неделями висят без ответа. Как оказалось, часть объявлений на рекрутинговых сайтах — обычные фейки. MSK1.RU выяснил, зачем компании плодят вакансии-«пустышки» и почему эйчары не реагируют на отклики.

«Как придирчивая невеста»

Эксперты найма заявляют, что бразды правления на рынке труда в 2026 году перешли к работодателям, и теперь компании диктуют соискателям свои правила игры. Вакансий стало меньше, резюме — больше, и найти свое место под солнцем теперь стало труднее.

«Хороших вакансий стало меньше в разы, чем было год-два назад. А хороших сотрудников стало гораздо больше. И эта пропорция ужасает. Конечно, работодатель это чувствует и ведет себя как придирчивая невеста. Он уже не возьмет среднего сотрудника с перспективой его научить, а будет искать специалиста с опытом, в которого не надо вкладываться, — считает эйчар, бизнес-журналист Ольга Новгородова. — Условия для поиска стали гораздо жестче. Сейчас конкуренция бешеная — на одну вакансию может прийти 500 резюме».

Но вот парадокс: если зайти на любой рекрутинговый сайт, то различных вакансий там просто пруд пруди.

«По разным оценкам, доля реальных, живых предложений на сайтах по поиску работы колеблется от смехотворных 10 до 30%. Остальное — это либо давно закрытые позиции, либо кадровый резерв „на всякий случай“, либо инструмент для „разведки“», — объясняет MSK1.RU HR-терапевт бизнеса Анастасия Куртиян.

«Управленческий инструмент»

Создается иллюзия доступности, ведь внешне рынок труда выглядит открытым: вакансий вокруг много, а сам поиск ничем не ограничен. На практике же отклики неделями висят без ответа, а процесс трудоустройства растягивается на неопределенный срок. Даже имея за плечами солидный багаж опыта и идеально вписываясь в жесткие требования работодателя, соискатель вынужден месяцами ждать хотя бы простого приглашения на собеседование.

«Феномен так называемых пустых вакансий стал частью новой реальности: предложений много, но реальных процессов значительно меньше, — рассказала MSK1.RU эксперт по подбору персонала, карьерный консультант Антонина Болгова. — Фейковые вакансии редко публикуются ради обмана, чаще это управленческий инструмент. Иногда он вполне нейтральный, например формирование базы кандидатов на будущее или тестирование зарплат и ожиданий рынка. Иногда более ситуативный: когда позиция формально открыта, но решение о найме еще не принято окончательно либо роль заморожена или не утверждена».

Компании могут публиковать несуществующие вакансии и для того, чтобы оказывать давление на работающих сотрудников.

«Работодатель чувствует, что люди недовольны и посматривают налево, хотя сейчас совсем не время, — объясняет MSK1.RU Ольга Новгородова. — Компания размещает вакансию, демонстрируя, что, если вы сейчас уйдете, мы очень быстро найдем замену. И люди думают: „Ого, надо поднапрячься и показывать результаты труда повыше. А то вон объявление у них висит — может, они недовольны и уже кого-то ищут“».

Личный опыт

Кризис на рынке труда в этом году действительно чувствуется, и недобросовестных компаний стало больше. Отклики уходят в никуда, даже если сайт-агрегатор вакансий показывает соответствие резюме на 100%, а к самому отклику прикреплено крутое мотивационное письмо.

На рекрутинговых платформах работодатели порой творят что хотят, особенно на творческих позициях. Например, высылают огромные тестовые задания, над которыми нужно работать пару дней, на вакансии рядовых сотрудников. Или же предлагают проектное сотрудничество со смешной оплатой, причем выясняется это уже после того, как работодатель ответил на отклик. Или же совершенно не ту работу, о которой шла речь в вакансии.

Публикуют вакансии еще и для того, чтобы эйчары прорекламировали свои телеграм-каналы. Для соискателей это выглядит как реальный шанс, а для создателей каналов — это просто способ быстро набрать живых подписчиков.

Третьи же занимаются откровенным криминалом: рассылают под видом анкет фишинговые ссылки, чтобы угнать личные данные, или чуть ли не открытым текстом ищут кандидатов в телефонные мошенники.

«Сейчас алгоритмы такие»

Впрочем, вакансии-«пустышки» — это не обязательно злой умысел или мониторинг рынка. Порой компании сами попадают в ловушку алгоритмов рекрутинговых сайтов, даже если изначально вакансия была вполне реальной.

«С вакансией может случиться что угодно, и она просто перестает быть актуальной, — добавляет Ольга Новгородова. — Например, проплатили эту вакансию на месяц вперед, и вдруг в ближайшие два дня она закрывается: нашли из своих собственных резервов или первый кандидат, который пришел, оказался классным, его и взяли. И дальше вакансия висит проплаченная, и ее невозможно убрать, потому что сейчас алгоритмы такие. Конечно же, всем, кто на нее откликается, приходят автоматические отказы».

Как распознать фейковые вакансии

Наткнуться на фейковые вакансии на столичном рынке труда проще простого. Но как сразу вычислить объявление, за которым нет реальной работы? Опытные рекрутеры уверяют: у всех фальшивых предложений есть общие маркеры.

Описание — вода. «Работа в дружном коллективе, большая зарплата, карьерный рост», но вы так и не понимаете, что вы будете делать с 9 до 18. Компания-невидимка. Отсутствует название, нет ссылки на сайт и адреса офиса. В объявлении указан только Telegram или мейл на общедоступном почтовом сервисе. Прежде чем откликаться, всегда проверяйте компанию через сервис «Прозрачный бизнес» (ФНС) и читайте отзывы на независимых площадках. Подозрительная спешка. Вас торопят с решением, утверждают, что нужно ответить «прямо сейчас», место «горячее», а тестовое задание нужно выслать в течение часа. Ни один уважающий себя работодатель с нормальным наймом так не делает. За давлением всегда стоит желание отключить ваше критическое мышление. Вакансия-долгожитель, которая висит уже полгода и периодически обновляется. Если компания не может найти сотрудника за 2–3 месяца на массовую позицию, то, скорее всего, она его и не ищет. Плата за трудоустройство. Если с вас просят деньги за обучение, доступ к вакансиям, страховку или «бланки документов», то перед вами 100% мошенники. Нормальный работодатель никогда не будет брать деньги за то, чтобы вы у него работали.

«Не бойтесь связаться с потенциальным работодателем по телефону. Если вакансию подтвердят, смело откликайтесь, — рекомендует Анастасия Куртиян. — Ваше время и нервы дороже, чем бесконечная игра в одни ворота».