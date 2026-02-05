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Бизнес на сугробах: как жители Ярославля зарабатывают на чистке дворов и автомобилей от снега

Смотрим, какие суммы просят за услугу

4 287
Публикуем обзор объявлений по уборке снега в Ярославле | Источник: Артем Бауман / 76.RUПубликуем обзор объявлений по уборке снега в Ярославле | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Публикуем обзор объявлений по уборке снега в Ярославле

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

После затяжных снегопадов Ярославль завалило снегом. Находчивые горожане решили превратить непогоду в возможность заработка. На «Авито» появились объявления с предложением услуг по уборке снега: одни берут почасовую оплату, другие — фиксированную сумму за весь объем работ. Стоимость уборки колеблется от 50 до 1000 рублей.

В этом материале предлагаем посмотреть, что именно предлагают за эти деньги.

Готовы откапать автомобили

Исполнитель уточняет, что работает без выходных | Источник: «Авито»Исполнитель уточняет, что работает без выходных | Источник: «Авито»

Исполнитель уточняет, что работает без выходных

Источник:

«Авито»

В одном из объявлений исполнитель предлагает откопать автомобиль из снежного заноса. Он готов вручную очистить машину от снега и освободить ее, если транспорт застрял во дворе или на парковке. Стоимость услуги зависит от объема работы. Минимальная стоимость — 50 рублей.

Уборка вашим инвентарем

Можно еще купить услугу по выносу мусора&nbsp;— 600 рублей или уборке улицы&nbsp;— 600 рублей | Источник: «Авито»Можно еще купить услугу по выносу мусора&nbsp;— 600 рублей или уборке улицы&nbsp;— 600 рублей | Источник: «Авито»

Можно еще купить услугу по выносу мусора — 600 рублей или уборке улицы — 600 рублей

Источник:

«Авито»

Этот исполнитель готов приехать в любой район города и убрать снег за 450 рублей в час. Однако есть условие — инвентарь должен предоставить заказчик.

«Почиcтим cнeг c кpыши, тропинки, парковки, плoщадки, cтoянки и многое другое. Работaeм быстpo и кaчеcтвенно», — говорится в объявлении.

С выездом за город

За уборку снега просят 500 рублей за 30 минут работы | Источник: «Авито»За уборку снега просят 500 рублей за 30 минут работы | Источник: «Авито»

За уборку снега просят 500 рублей за 30 минут работы

Источник:

«Авито»

В объявлении предлагается услуга по чистке снега и откопке автомобилей. Исполнитель указывает, что быстро и качественно очищает территорию от снега, включая освобождение транспортных средств.

«Paботaем не тoлькo в чеpте гоpода, выезжаeм зa пpeделы нacелeннoго пункта», — уточняют в объявлении.

Стоимость услуг указана от 500 рублей.

«От компактных до премиальных»

Исполнитель готов почистить машину от снега за 1000 рублей | Источник: «Авито»Исполнитель готов почистить машину от снега за 1000 рублей | Источник: «Авито»

Исполнитель готов почистить машину от снега за 1000 рублей

Источник:

«Авито»

В объявлении предлагается профессиональная услуга по очистке автомобиля от снега и уборке территории вокруг него. Исполнитель отмечает, что снег аккуратно удаляется с кузова, капота, крыши, стекол, зеркал и фар с помощью специальных щеток и инструментов, не повреждающих лакокрасочное покрытие.

Дополнительно выполняется уборка снега вокруг автомобиля: расчищается пространство у дверей, освобождаются колеса и зона выезда, убирается плотный и слежавшийся снег.

«Подходит для автомобилей любого класса — от компактных до премиальных», — подчеркнули в объявлении.

Стоимость услуги составляет 1000 рублей за час.

Работает только с физлицами

Этот исполнитель берет от 1000 рублей за час работы | Источник: «Авито»Этот исполнитель берет от 1000 рублей за час работы | Источник: «Авито»

Этот исполнитель берет от 1000 рублей за час работы

Источник:

«Авито»

Исполнитель с опытом работы более 10 лет предлагает услуги уборки снега. В команде работает один человек. Выезд возможен в день заказа, а все необходимые средства для уборки приносит исполнитель. Услуги предоставляются только физическим лицам; работа с организациями и ИП не осуществляется. Минимальная сумма заказа — 1000 рублей.

Напомним, ранее в Ярославле запустили горячую линию, куда можно пожаловаться на уборку дорог от снега.

Ранее специалисты Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сделали прогноз на весну 2026 года. Из-за обильных снегопадов возможно увеличение уровня воды в реках Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Авито Снегопад Уборка снега
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Комментарии
15
Гость
6 февраля, 10:59
В УК есть ставки дворников. Прокуратуре проверить, кто на эти ставки оформлен и почему ни одного дворника, расчищающкго снег у домов, - не видно
Гость
6 февраля, 10:21
А я думал вы алкашей за бутылку работаете
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Гость
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