Бизнес на сугробах: как жители Ярославля зарабатывают на чистке дворов и автомобилей от снега

Публикуем обзор объявлений по уборке снега в Ярославле Источник: Артем Бауман / 76.RU

После затяжных снегопадов Ярославль завалило снегом. Находчивые горожане решили превратить непогоду в возможность заработка. На «Авито» появились объявления с предложением услуг по уборке снега: одни берут почасовую оплату, другие — фиксированную сумму за весь объем работ. Стоимость уборки колеблется от 50 до 1000 рублей.

В этом материале предлагаем посмотреть, что именно предлагают за эти деньги.

Готовы откапать автомобили

Исполнитель уточняет, что работает без выходных Источник: «Авито»

В одном из объявлений исполнитель предлагает откопать автомобиль из снежного заноса. Он готов вручную очистить машину от снега и освободить ее, если транспорт застрял во дворе или на парковке. Стоимость услуги зависит от объема работы. Минимальная стоимость — 50 рублей.

Уборка вашим инвентарем

Можно еще купить услугу по выносу мусора — 600 рублей или уборке улицы — 600 рублей Источник: «Авито»

Этот исполнитель готов приехать в любой район города и убрать снег за 450 рублей в час. Однако есть условие — инвентарь должен предоставить заказчик.

«Почиcтим cнeг c кpыши, тропинки, парковки, плoщадки, cтoянки и многое другое. Работaeм быстpo и кaчеcтвенно», — говорится в объявлении.

С выездом за город

За уборку снега просят 500 рублей за 30 минут работы Источник: «Авито»

В объявлении предлагается услуга по чистке снега и откопке автомобилей. Исполнитель указывает, что быстро и качественно очищает территорию от снега, включая освобождение транспортных средств.

«Paботaем не тoлькo в чеpте гоpода, выезжаeм зa пpeделы нacелeннoго пункта», — уточняют в объявлении.

Стоимость услуг указана от 500 рублей.

«От компактных до премиальных»

Исполнитель готов почистить машину от снега за 1000 рублей Источник: «Авито»

В объявлении предлагается профессиональная услуга по очистке автомобиля от снега и уборке территории вокруг него. Исполнитель отмечает, что снег аккуратно удаляется с кузова, капота, крыши, стекол, зеркал и фар с помощью специальных щеток и инструментов, не повреждающих лакокрасочное покрытие.

Дополнительно выполняется уборка снега вокруг автомобиля: расчищается пространство у дверей, освобождаются колеса и зона выезда, убирается плотный и слежавшийся снег.

«Подходит для автомобилей любого класса — от компактных до премиальных», — подчеркнули в объявлении.

Стоимость услуги составляет 1000 рублей за час.

Работает только с физлицами

Этот исполнитель берет от 1000 рублей за час работы Источник: «Авито»

Исполнитель с опытом работы более 10 лет предлагает услуги уборки снега. В команде работает один человек. Выезд возможен в день заказа, а все необходимые средства для уборки приносит исполнитель. Услуги предоставляются только физическим лицам; работа с организациями и ИП не осуществляется. Минимальная сумма заказа — 1000 рублей.

Напомним, ранее в Ярославле запустили горячую линию, куда можно пожаловаться на уборку дорог от снега.