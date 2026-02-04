Ждать ли в Ярославской области половодья после обильных снегопадов? Ответ экспертов

Эксперты спрогнозировали, будет ли половодье в Ярославской области в 2026 году Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области весеннее половодье в 2026 году ожидается в пределах нормы, однако в отдельных случаях уровень воды в реках может превысить обычные значения. Об этом говорится в предварительной оценке характера весеннего половодья, подготовленной в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз составляли на основе данных снегомерной съемки, проведенной в январе 2026 года, а также измерений глубины промерзания почвы и уровня предзимнего увлажнения речных бассейнов.

«Максимальный уровень воды рек за период весеннего половодья на всей территории деятельности ФГБУ „Центральное УГМС“ ожидается выше нормы. Исключением будут реки, протекающие на территории Тверской, Ярославской и Костромской областей, где отметки максимального уровня воды весеннего половодья будут близки к норме или превысят ее до 1,5 м», — сообщили в ФГБУ «Центральное УГМС».

Специалисты также предупредили, что при заторах во время ледохода возможны дополнительные подъемы уровня воды на 1–2 метра, в отдельных случаях — с достижением критических отметок.