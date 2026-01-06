В 2026 году на пенсию смогут уйти несколько категорий пенсионеров: входите ли вы в их число

В 2025 году на пенсию по старости никто не вышел Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

2026 станет последним годом, когда пенсия наступит раньше 65 лет для мужчин и раньше 60 лет для женщин. Рассказываем, кого отправится на заслуженный отдых.

На страховую пенсию по старости на общих основаниях выйдут мужчины 1962 года рождения (кому исполнится 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет). Обязательные условия для этого — 15 лет стажа и не меньше 30 ИПК.

Страховая пенсия по старости — ежемесячная выплата гражданам, имеющим необходимый трудовой стаж и достигшим определенного законом возраста. В 2026 году в среднем составит 27 тысяч рублей. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это ключевой показатель, который определяет размер будущей страховой пенсии. Он отображает сумму всех набранных пенсионных баллов за годы работы. Каждый год работодатель делает за вас страховые взносы. Чем выше «белая» зарплата, тем больше баллов вы получаете.

Переходный период пенсионной реформы завершится в 2028 году Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Кроме того, можно выйти на пенсию досрочно на два года раньше при наличии большого трудового стажа. Для мужчин — это 42 отработанных года, для женщин — 37 лет. Благодаря этому, в 2026 году на пенсию смогут выйти 62-летние мужчины и 57-летние женщины. У кого еще есть доступ к досрочной пенсии — рассказали подробно в этом материале.

Также для граждан есть социальная пенсия по старости. В 2026 году она доступна для мужчин, которые родились в 1957 году или раньше, и для женщин, которые родились в 1962 году или раньше.

Социальную пенсию выплачивают тем, кто не может работать и обеспечивать себя по разным причинам. Например, из-за инвалидности, пожилого возраста или потери кормильца. Если человек не имеет права на страховую пенсию, которую назначают на основе трудового стажа, он получит социальную пенсию. В 2026 году ее размер составит в среднем 16,6 тысячи рублей.