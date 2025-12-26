НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Давно пора»: для работников предложили ввести шестидневку. Что ответили в Госдуме

Таким образом хотят поднять экономику страны

405
Ученый считает, что шестидневка никак не повредит работникам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУченый считает, что шестидневка никак не повредит работникам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ученый считает, что шестидневка никак не повредит работникам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. С такой инициативой выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По мнению ученого, подобный график никак не повредит работникам.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья, никаких проблем», — сказал Онищенко в беседе с РИА Новости.

Ответ Госдумы

К счастью, власти это предложение не одобрили. Председатель Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что нельзя перекладывать экономические проблемы на граждан. По мнению депутата, предложение о дополнительном рабочем дне не только не решит существующие экономические проблемы, но и может усугубить ситуацию.

«Аргумент, что это никак не скажется на здоровье, — это не так. У нас и так люди много работают, у нас и профессиональное выгорание, и депрессия на работе. Да, потребность экономики в кадрах есть. Да, у нас есть определенный десинхрон в системе подготовки кадров по сравнению с требованиями работодателей. У нас внесен в Госдуму проект закона о гибких формах занятости с возможностью переработки. Но вводить шестидневную рабочую неделю, я считаю, что это неправильно, некорректно», — заявил Нилов в разговоре с «Газетой.ру». 

Особое внимание парламентарий уделил возможным последствиям такого решения. Он отметил, что увеличение рабочей нагрузки негативно скажется не только на здоровье граждан, но и на демографической ситуации, уровне социальной напряженности и общем качестве жизни.

«Есть прямая зависимость между уровнем тревожности, качеством жизни, состоянием здоровья человека, его отношением к себе, к близким, его желанием рожать детей, создавать семью», — подчеркнул депутат. 

Вместо ужесточения трудового графика Нилов предложил иной путь развития экономики. По его мнению, россияне должны работать меньше, но эффективнее, уделяя больше времени отдыху, спорту и личным интересам.

«Меньше будет болезней, меньше будет профвыгорания, профзаболеваний, травматизма и граждан с плохим настроением», — отметил Нилов.

Решение проблемы дефицита кадров, по мнению парламентария, должно идти через внедрение современных технологий: искусственного интеллекта, роботизации и оптимизации производственных процессов. При этом важно сохранить уровень доходов граждан и производительность труда, компенсируя выпадающие рабочие часы технологическими инновациями.

Нилов также отметил, что на данный момент никаких законопроектов о переходе на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не рассматривается и предпосылок для такого решения нет.

Нужно ли вводить шестидневку, по вашему мнению?

Да, мы все вместе должны поднимать экономику
Нет, пяти дней достаточно (и даже много)
Напишу свой ответ в комментариях
Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 час
какое то метание то 3 дня, то 6 - "прямо видно четкое понимание будущего" )))))
Гость
1 час
Депутаты генерируют "гениальные идеи" не покладая рук. 👍🤣
Гость
