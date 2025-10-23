Копим на пенсию со школы? Сенатор объяснила, почему подросткам стоит задуматься о подработке

Сенатор от Ярославской области предложила подросткам начать копить на пенсию Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, Наталия Косихина

В России обсуждают накопление пенсионных баллов с подросткового возраста. Эксперты призывают молодежь начинать откладывать на пенсию с 20 лет и не надеяться на государство. Даже небольшие, но регулярные отчисления с дохода позволяют создать фундамент для накоплений и учат рациональному обращению с деньгами.

«Труд должен быть засчитан»

В частности, такую тему на обсуждение подняла сенатор от Ярославской области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

«Сегодняшняя молодежь должна быть защищена лучше, чем предыдущие поколения. Внедрение системы раннего накопления пенсионных баллов — это уверенность, надежный фундамент для достойной жизни тех, кто будет строить наше будущее в стране. Первая подработка несовершеннолетнего ребенка или студента, летняя практика, работа во время учебы — весь этот труд должен быть засчитан. Молодой человек вносит свой вклад в экономику, и государство должно этот вклад видеть и фиксировать. Это вопрос уважения к любому труду, независимо от его продолжительности и размера зарплаты», — рассказала в беседе с 76.RU Наталия Косихина.

Индивидуальные пенсионные баллы — показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, необходимой для расчета пенсии. Страховую пенсию по старости назначают при условии, если набрано минимум 25,8 балла и есть не менее 14 лет стажа.

Сенатор считает, что труд подростков не должен мешать ни учебе, ни внеурочной деятельности. Работа не должна наносить вред физическому, нравственному и психическому состоянию, а также мешать учебе.

«Когда молодые люди с самого начала видят, как в результате труда растут и их пенсионные баллы, они начинают по-другому относиться ко всем процессам. Например, пенсия перестает быть чем-то абстрактным или далеким. Это воспитывает ответственность за свое финансовое будущее», — добавила она.

Раннее начало накоплений создает надежный «буфер безопасности». Даже если в жизни человека будут перерывы в работе, у него уже будет солидный запас баллов, заработанных в молодости. Наталия Косихина сенатор от Ярославской области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике

Опыт сенатора

Сама Наталия Косихина начала работать еще в школьные годы. По ее мнению, подработка кроме финансовых средств дает возможность молодежи для профориентации, для понимания, каким любимым делом хочется заниматься.

«После девятого класса — в летнем лагере труда и отдыха, после десятого класса — в леспромхозе. Это были первые заработанные деньги, которые я направила на личные цели. Труд принес мне не только финансовый результат, но и знакомства, возможность попробовать себя в разных профессиях, научиться новому делу», — рассказала сенатор.

Кроме того, Наталия с детства работала на приусадебном хозяйстве у родителей. Традиция закрепилась и в ее семье. Дочь сенатора Валерия начала работать в студенчестве.

«Как и меня, в свою очередь, родители к труду приучали, у нас было свое приусадебное хозяйство, и у меня была своя зона ответственности, так же и Лера. У нас дом в деревне, она всегда помогает. Но и будучи студентом, она по два месяца в летний период работала в детских лагерях воспитателем. <…> В период студенческой жизни и училась, и работала. Это и дополнительные возможности, и дополнительные средства, которые дороги. И тратятся они на свою мечту», — добавила Наталия.

Как рассчитывается пенсия

В России существует несколько видов пенсий: страховая (по старости, инвалидности или потере кормильца), накопительная (формируется из вносов работодателя), государственная (по старости, инвалидности, при потере кормильца и за выслугу лет) и социальная (получают, например, дети-инвалиды, нетрудоспособные или люди, которые никогда не работали).