Как вырастут пенсии в ближайшие два года? Выплаты станут больше, а работающих пенсионеров ждут две индексации

Стоимость пенсионных баллов, от количества которых зависит размер пенсии, будут повышать. В 2026-м году один ИПК (именно так официально называются эти баллы) составит 156,76 рубля. В 2027-м его стоимость и вовсе повысят дважды. Первая индексация запланирована на февраль, а вторая произойдет в апреле.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, которые начисляются за каждый год работы. Их количество напрямую влияет на сумму пенсии, так как страховые выплаты (по возрасту) высчитывают по формуле: СП = ИПК × СПК + ФВ, где под СП подразумевается сумма страховой пенсии; СПК — денежная стоимость одного балла на дата назначения пенсии; а ФВ — это фиксированная часть, добавляемая к общей выплате. Чтобы узнать, сколько у вас ИПК, можно заказать выписку на портале «Госуслуги».

«На 2025 год предельная база для начисления страховых взносов составляет 2 759 000 рублей в год, или 229 917 рублей в месяц. Размер официального дохода играет решающую роль в формировании ИПК: чем выше заработная плата в пределах установленной базы, тем больше баллов будет начислено и тем ближе индивидуальный коэффициент к максимально возможным 10 баллам», — пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко «Известиям».

Сейчас стоимость пенсионного балла составляет 145,69 рубля. В 2026 году она увеличится до 156,76 рублей. Затем механизм индексации поменяют, ее проведут в два этапа: сначала, в феврале 2027-го года, ИПК повысят до почти 163 рублей, а затем в апреле — до 168 рублей.

С каждым таким повышением на пенсию уходить становится все выгоднее, ведь сумма за ИПК растет. А еще благодаря индексации этих баллов работающих пенсионеров ждет более крупная индексация. Ее обычно проводят в августе исходя из количества ИПК, которые накопил человек.

Массовая индексация пенсий ждет всех уже в январе 2026-го.

«Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу на 7,6%, что выше уровня прогнозной инфляции в 6,8%. Таким образом, пенсии будут увеличены для всех получателей страховых пенсий по единым принципам — на 7,6%, как для работающих, так и для неработающих россиян, а точная сумма прибавки зависит от размера пенсии получателей», — рассказали в Минтруде.

Однако для оценки достаточности повышения пенсионных выплат нужно обратить внимание на несколько обстоятельств, включая инфляцию и цены на ходовые товары.

«Если скорость индексации окажется ниже темпов роста цен, реальные доходы пенсионеров будут уменьшаться, что неизбежно приведет к снижению уровня их благосостояния. Кроме того, следует учитывать изменение стоимости основных товаров и услуг, которые чаще всего приобретаются людьми пожилого возраста», — сказал Щербаченко в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, если цены на товары, которые часто покупают пенсионеры, будут расти быстрее, чем повышают их пенсии, то под угрозой окажется покупательная способность этих граждан.