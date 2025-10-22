НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Кризис-2025 Молодежи обещают нищую старость. Эксперты советуют начать копить на пенсию с 20 лет и не надеяться на государство

Конкретные советы от специалистов, чтобы не остаться без денег

47
Молодым советуют не расслабляться, а начать копить на старость прямо сейчас | Источник: Михаил Огнев / Fontanka.RU

Источник:

Михаил Огнев / Fontanka.RU

Молодое поколение россиян рискует столкнуться с нищей старостью. По крайней мере, если не возьмет на вооружение принцип «спаси себя сам». Постоянные слухи о новых изменениях пенсионной системы (возможной заморозке или снижении стоимости пенсионных баллов), возможно, возникают не просто так. По крайней мере, специалисты призывают молодежь к повышению финансовой грамотности, формированию привычки к накоплениям и инвестициям в собственное развитие. Надеяться на государство смысла нет.

Даже небольшие регулярные отчисления от дохода создают прочный фундамент для накоплений и учат рациональному обращению с деньгами. Накопленные средства можно размещать на депозитах или в надежных инвестиционных инструментах, выбирая умеренные, но стабильные варианты, говорит в беседе с MSK1.RU зампред совета директоров «Сибирского Делового Союза» Анастасия Горелкина. По ее словам, сейчас есть целый ряд программ обучения, направленных на развитие финансовой культуры и ответственного отношения к деньгам: Moscow Business Academy, «Яндекс Практикума», ВШЭ, РЭУ имени Плеханова…

«Не нужно полагаться на государство. Пассивный доход и личный капитал — это новая „пенсия“. И чем раньше человек начнет инвестировать, тем меньше ему придется откладывать в будущем. Если 25-летний будет инвестировать хотя бы по 10 тысяч рублей в месяц под 10% годовых, к 60 годам он получит свыше 30 миллионов рублей капитала, — говорит инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — И для старта не нужны миллионы: можно собирать портфель из фондов, облигаций и дивидендных акций. Главное — дисциплина и осознанный риск-профиль».

«Как говорится среди инвесторов, чем раньше начнешь инвестировать, тем больший капитал вырастишь! — говорит доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Ольга Романченко. — Если сегодняшний студент начнет откладывать, например, 2–4 тысячи рублей в месяц, то за год он отложит 24 тысяч и 48 тысяч соответственно. Кажется, сумма незначительная, но, инвестируя и используя сложный процент (то есть не снимая проценты, а вновь вкладывая их), можно за 10 лет получить капитал в 692,5 тысячи рублей и 1,385 миллиона рублей соответственно. А через 20 лет, если так же откладывать по 2 тысячи или 4 тысячи в месяц, капитал вырастет до почти 5 миллионов и 10 миллионов соответственно».

Ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев предлагает молодежи обратить внимание на создание «финансовой подушки» и использование индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3).

«Моя главная рекомендация — сразу начните откладывать, создавая „финансовую подушку“ на накопительном счете. Научитесь жить по правилу „сначала заплати себе“: сразу после получения дохода откладывайте фиксированный процент, например 5–10%, и только потом тратьте остальное», — говорит Расторгуев.

Аналитик особо выделяет ИИС-3 как оптимальный инструмент для формирования пенсионного капитала.

«Для долгосрочных целей, таких как пенсия, идеально подходят индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3). Этот инструмент не только позволяет инвестировать в акции и облигации, но и предоставляет налоговые льготы, что существенно увеличит вашу доходность», — объясняет Расторгуев.

Такой счет предусматривает налоговый вычет на взносы (государство готово вернуть до 52 тысяч рублей в год), освобождение от налога на доход (при условии, что счет открыт в 2025–2026 годах и действует минимум 5 лет) и сложный процент. Также Расторгуев предлагает обратить внимание на надежные облигации — длинные ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) со сроком погашения свыше 10 лет и корпоративные облигации надежных эмитентов.

«Допустим, вы готовы ежемесячно инвестировать 5 тысяч рублей. Ваш план на первые полгода может выглядеть так: 3 тысячи рублей (60%) направлять на покупку долгосрочных ОФЗ-ПД, 2 тысячи рублей (40%) — на корпоративные облигации компаний с высшим кредитным рейтингом (например, из сектора энергетики или телекоммуникаций), — советует Расторгуев. — Начните с малого, но начните обязательно!»

Дмитрий Капустин
Накопление средств Долгосрочные накопления Пенсия Молодежь Государство Пособие по старости
Комментарии
1
Гость
4 минуты
молодежь, должна сделать выводы и не платить, тем, кого мы ошибочно называем государством, хотя бы сборы в ПФР .
