Копим на старость? Что такое программа долгосрочных сбережений и кому она подойдет — разбор

Предполагается, что программа долгосрочных сбережений поможет создать подушку безопасности. Так ли это? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Как сохранить свои сбережения? Вопрос, над которым, вероятно, задумывалось большинство россиян. Не у всех получается класть в копилку большую сумму денег на регулярной основе. А ведь не успеем оглянуться, и настанет старость. Недавно появился еще один метод, как накопить деньги. Предполагается, что можно будет в будущем получать дополнительные выплаты, кроме пенсии. А есть вариант перенести туда свои пенсионные накопления. В этом материале вместе с экспертами наши коллеги из 72.RU разбираются, что такое программа долгосрочных сбережений, кому она подойдет и можно ли с помощью нее накопить на пенсию.

Что такое программа долгосрочных сбережений (ПДС)?

Программу запустили в 2024 году. Предполагается, что с помощью нее россияне могут создать подушку безопасности. А в будущем — получать дополнительную прибавку к пенсии. Государство выступает с софинансированием программы. В ней разрешено участвовать совершеннолетним россиянам. Также счет можно открыть в пользу ребенка или другого человека независимо от возраста.

Всё это делается через негосударственный пенсионный фонд. Человек выбирает НПФ, заключает с ним договор и вносит деньги. Туда можно перевести свои пенсионные накопления. Но только если фонд работает в системе обязательного пенсионного страхования. Деньги пойдут на инвестиции. Фонд вложит их в ОФЗ, корпоративные облигации, акции или использует другие финансовые инструменты.

Программу долгосрочных сбережений запустили в 2024 году. Чтобы получить софинансирование от государства, необходимо положить на счет 2000 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Выплаты начнутся через 15 лет после заключения договора либо при достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Их производят разными методами. Есть пожизненная, периодическая (на определенный срок), единовременная (тоже с условиями). Деньги можно снять досрочно без потерь на оплату дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца.

Программа действует следующим образом. Требований, сколько вносить денег и с какой периодичностью, нет. Однако получить софинансирование можно только в том случае, если человек положил на счет не менее 2000 рублей за календарный год. Государство начисляет сверху до 36 000 рублей в год. Это максимальный размер платы. Условия зависят от финансового положения участника программы. Если его среднемесячный доход составляет до 80 000 рублей в месяц, то доплата происходит из расчета 1:1 — государство добавит один рубль на каждый переведенный рубль. Дальше конверсия меняется: на вклад от 80 до 150 тысяч добавит по рублю за каждые два рубля; на сумму свыше 150 тысяч рублей — расчет один к четырем.

При этом государство поддерживает финансированием только первые десять лет. Таким образом, максимум от государства можно получить 360 000 рублей.

Еще каждый год есть возможность вернуть часть уплаченных налогов. Лимит вычета составляет 400 000 рублей. Столько можно освободить от подоходного налога — до 52 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13%, до 60 000 рублей — при 15%, до 72 000 — при 18%, до 80 000 — при 20%, до 88 000 — при 22%. Преференциями нельзя воспользоваться людям, у которых больше трех действующих договоров ПДС одновременно.

Если негосударственный пенсионный фонд обанкротится до назначения выплат, то участнику вернут деньги — в пределах 2,8 миллиона рублей с учетом дохода от инвестирования его взносов. Плюс к этому вернут пенсионные накопления, переведенные в ПДС, доплаты от государства, а также инвестдоход. Если выплаты начались, то их продолжит делать другой фонд. Его выберет Агентство по страхованию вкладов. При этом государство гарантирует ежемесячные выплаты, которые не превышают четырех социальных пенсий по старости. Возмещение денег свыше этих лимитов будет зависеть от финансового состояния фонда на момент банкротства.

Чтобы участвовать в программе ПДС, необходимо открыть счет в негосударственном пенсионном фонде. Деньги вы получите только через 15 лет либо при достижении определенного возраста Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Накопленное состояние можно унаследовать. Деньги в случае смерти участника программы перейдут правопреемнику либо членам семьи. Исключение делается, если человек после истечения срока накопления выберет вариант с пожизненными выплатами. В таком случае сбережения передать не получится.

Что всё это значит?

Алексей Климовский, руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт», объясняет, что ПДС — это часть мер по стимулированию долгосрочных накоплений граждан: через негосударственные пенсионные фонды граждане регулярно вносят деньги и получают софинансирование и налоговые преференции.

— Демографическое давление на государственную пенсионную систему растет с каждым годом. Формально, цель ПДС — нарастить частные накопления. Но для власти это способ частично переложить ответственность за свою старость на самих граждан, — поясняет собеседник.

Он отмечает, что наличие софинансирования и налоговых льгот делает ПДС привлекательным для тех, кто вообще не сберегал средства.

— Важная оговорка: выгода зависит от качества управления НПФ и от того, как будут меняться правила. Если доходность фондов окажется ниже инфляции, государственные доплаты окажутся номинальными, а реальные накопления не вырастут. Увы, в прошлом с НПФ так случалось нередко, — продолжает Климовский.

Также стоит учитывать, добавляет он, что часть доходности уйдет на управление самим НПФ. Ликвидность вложений ограничена — деньги будут «заморожены» на годы, отмечает эксперт. Также, добавляет собеседник, граждане закономерно опасаются изменения регулирования со стороны государства или вовсе изъятия средств ПДС на нужды бюджета, который сейчас в рекордном дефиците на триллионы рублей.

— ПДС — полезный инструмент для формирования пенсионных накоплений, но не панацея. Он выгоден тем, кто не копит вообще, но лучше дополнять его другими активами: недвижимостью, акциями, долгосрочными облигациями, — подытожил Климовский.

Основная цель программы — снизить зависимость граждан исключительно от базовой пенсии и социальных выплат, а также дать экономике дополнительный источник долгосрочного финансирования, объясняет Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

— Для населения привлекательность ПДС заключается в том, что к личным накоплениям добавляется господдержка и налоговые вычеты, что делает этот инструмент выгоднее традиционных вкладов при условии долгосрочного горизонта, — продолжает он.

Кабаков отмечает ряд ограничений: деньги должны храниться годами, доходность зависит от эффективности управления НПФ, а ликвидность ограничена. Это, по его словам, создает риски, особенно с учетом традиционного недоверия граждан к пенсионным продуктам. Кабаков уточняет, что накопить с помощью ПДС на достойную жизнь в старости можно, но скорее как дополнение к другим источникам дохода, а не в качестве единственного инструмента.

— Для тех, кто готов принимать риск и активно управлять капиталом, существуют более доходные варианты — инвестиции в акции, фонды, индивидуальные инвестиционные счета. Однако ПДС выгодно отличается сочетанием консервативности, господдержки и гарантированной защиты части средств, что делает его удобным решением для широких слоёв населения и инструментом для диверсификации личных накоплений, — добавил эксперт.