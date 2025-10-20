«За счет чего повышать?» Работодатели — о поправках по индексации зарплат

Работодателей обяжут каждый год индексировать зарплаты сотрудников на уровень инфляции Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ежегодную индексацию зарплат россиян предложили закрепить в Трудовом кодексе РФ. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Формально в законодательстве и сейчас есть подобные требования. Наши коллеги из 74.RU разбирают, в чем новизна и как на это отреагировали предприниматели, которым как раз и предстоит повышать зарплату своим сотрудникам.

«Зарплата должна расти ежегодно»

На самом деле закон гласит, что все работодатели, а не только руководители бюджетных организаций, должны индексировать зарплату. Но не зря в русском языке есть поговорка: должны, да не обязаны. Вот и в Трудовом кодексе РФ имеется статья 134 под названием «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы». Это понятие включает в себя индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, указано в ТК РФ.

Но как именно это делать — когда, на сколько, какую часть зарплаты, — в законе не уточняется. Есть лишь размытая формулировка о том, что частные работодатели должны индексировать зарплату «в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами».

«Заработная плата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере — бюджетной, небюджетной, коммерческой, некоммерческой, — отметил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Вчерашние 50 тысяч рублей, которые работник получал, спустя год уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад. А если ему проиндексировать зарплату на уровень фактической инфляции, то, соответственно, мы сможем поддержать его покупательную способность».

По мнению депутатов, работодатели должны обеспечить реальный рост доходов сотрудников, а не подменять индексацию разовыми премиями. Сейчас разрабатывают поправки к Трудовому кодексу РФ, обязывающие работодателей проводить индексацию зарплат ежегодно после 1 февраля (когда будет подсчитана реальная инфляция прошлого года).

«Ударит по кошельку и качеству жизни»

Обязательная ежегодная индексация зарплат — идея в теории хорошая, но главная проблема заключается в том, где взять на это деньги, отметили предприниматели.

«А это разве что-то новое? Индексация каждый год и без Нилова должна быть по закону, и прокуратура регулярно спрашивает, не забыли ли мы проиндексировать? — удивился директор управляющей компании „Домоуправ Стандарт“ Артем Клименко. — Зарплата индексируется в нашей УК каждый год. Но не так, что зарплату подняли, а премию срезали, а по-настоящему, чтобы слесарей, электриков, инженеров и так далее удержать. А вот тариф для УК в Челябинске не хочет индексироваться уже больше года, уважаемый Ярослав».

По словам Артема Клименко, несколько его коллег — директоров УК с августа срезали себе премию на 30%, чтобы рассчитаться с подрядчиками. А другой руководитель УК в прошлом году сидел на МРОТе три месяца.

«А за счет снижения каких расходов поднимать зарплату? Меньше ремонтов делать? Гайки и так закручены неплохо — с введением дополнительного НДС, снижением льготы по НДФЛ, с 10-кратным увеличением пошлин на подачу в суд на тех же должников за коммуналку, с многократным ужесточением проверок со стороны надзорных органов, — перечислил Артем Клименко. — Любое нововведение в конечном итоге ударит по кошельку и качеству жизни наших жителей. Ровно так же ударяет и отсутствие индексации тарифов на коммуналку, как говорит наш дорогой президент».

«Надеемся, не убьют малый бизнес»

Инициатива депутата Ярослава Нилова исходит из благих намерений — защитить доходы граждан от инфляционного обесценивания, и в этом ключе ее можно только поддержать, согласились предприниматели.

«Стабильный и прогнозируемый рост реальных доходов населения — это основа социальной стабильности и фактор увеличения потребительского спроса, что в конечном счете выгодно и для бизнеса. Однако на практике реализация инициативы в том виде, в каком она озвучена, сталкивается с серьезными системными вызовами для реального сектора экономики, — указал эксперт федерального комитета по промышленности „Опоры России“ Павел Золотов. — Ключевой тезис, который мы должны понимать, заключается в следующем: законодательно закрепленная обязательная индексация будет устойчивой только при условии столь же стабильной и устойчивой экономической среды для самого предприятия».

Что это означает на практике? Заплата в реальном секторе не существует в вакууме. Она является производной от экономики предприятия: его выручки, рентабельности и, что критически важно, загрузки производственных мощностей, напомнил эксперт.

«На промышленных предприятиях фонд оплаты труда гибко привязан к рыночной конъюнктуре. В периоды высокого спроса и ритмичных долгосрочных заказов зарплаты сотрудников (включая переменную часть) могут значительно расти — на 40, 50 и даже 100% за год. Это объективная рыночная реальность. Но бывает и обратная ситуация: если у предприятия нет долгосрочного горизонта планирования, оно сталкивается с неритмичностью заказов, ростом стоимости сырья и комплектующих, логистическими ограничениями и сидит на попе, — объяснил Павел Золотов. — В этих условиях директивная обязанность индексировать фонд оплаты труда на уровень инфляции может привести к обратному эффекту: заморозке найма, оптимизации штата, а в крайних случаях — и к сокращению персонала для выполнения формальных требований закона».

Инициатива нужная, но затрагивает одну сторону медали — защиту прав работника, подчеркнул эксперт. По его мнению, для ее успешной реализации необходимо создать условия и для второй стороны — работодателя, обеспечив его ритмичными и длительными заказами и доступными кредитными ресурсами, которые компенсируют растущую налоговую и административную нагрузку.

Несмотря на сомнения, представители местного бизнеса и сейчас не игнорируют ситуацию с повышением доходов сотрудников.

«С учетом инфляции в стране мы каждый год индексировали зарплату на 10–12%, а в 2025 году индексация была на 20%, — рассказала гендиректор ресторанов китайской кухни Татьяна Воронина. — Что касается инициатив депутатов… Новое всегда воспринимается осторожно. Надеюсь, что в Госдуме понимают, что делают, и не убьют малый бизнес».

По словам эксперта федерального комитета по промышленности «Опоры России» Павла Золотова, на предприятиях, которые он представляет, регулярно пересматриваются и индексируются зарплаты.

«Однако мы делаем это не в рамках формальной процедуры „раз в год после 1 февраля“, а с учетом гибкой системы мотивации, привязанной к результатам работы как сотрудника, так и компании в целом, — добавил Павел Золотов. — Наш подход — рыночная ответственность. Мы понимаем, что для удержания квалифицированных кадров необходимо предлагать конкурентоспособные условия. Когда компания работает устойчиво и прибыльно, она делится этим успехом с коллективом. И этот рост зачастую существенно превышает уровень инфляции».

«Разобраться бы с тарифами»

Роста благосостояния можно добиваться разными способами. Поэтому контроль за повышением зарплат может оказаться бесполезным при отсутствии законодательных шагов за необоснованным ростом платежей домохозяйств, акцентировал предприниматель Денис Константинов.

«Если брать в расчет именно повышение благосостояния населения, то первое, с чего стоит начать, — это обоснованность оплат за недоказанные услуги в сфере ЖКХ, разобраться с обоснованностью тарифов за ресурсы и услуги. Ведь буквально еженедельно звучат новости о выводе средств и коррупционных преступлениях, лишающих отрасли значительной части средств, собранных с населения. Поэтому гарантированным повышением зарплаты на расчетный процент не решить вопрос улучшения качества жизни», — заключил Денис Константинов.