«На руки около 420 тысяч, но я собой доволен не совсем»: как живет, сколько получает и на что тратит айтишник

Герой этого материала работает в IT-сфере Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Мы часто рассказываем о бюджете самых разных людей. В этот раз героем материала наших коллег из 59.RU стал айтишник из Перми. Он согласился рассказать о своем заработке, тратах и мечтах. Далее — от первого лица.

О размере зарплаты

— Мне 40 лет. Давно и глубоко женат. Ребенок, к сожалению, пока один — школьник.

Весь мой стаж исключительно в ИТ — это 19 лет, если не считать подработки в студенческие времена. Более 15 лет являюсь разработчиком на руководящей должности в очень узком сегменте. Работаю на удаленке на московского работодателя.

Мой доход — это не только зарплата, но и дополнительная подработка, тоже в сфере ИТ, потому доход рваный. Если считать в среднем, то на руки выходит чуть менее 420 тысяч рублей в месяц .

Доход жены мне неизвестен и, по правде, неинтересен, это только ее деньги. Но, скорее всего, там чуть ниже официального среднего. Она тоже, кстати, профессионал в своей сфере. В целом, конечно, грех жаловаться, хватает на все базовые (и не только) потребности, но не позволяет сиюминутно вкладывать в интересные, но дорогостоящие проекты.

У семьи в собственности есть довольно компактная трехкомнатная квартира (советская вторичка) в центральной части города, доля еще в одной квартире. Также купил земельные участки — это инвестиция. В ближайших планах завести второго ребенка, главное, жена не против.

Сейчас основным местом проживания является съемная просторная квартира в новом ЖК тоже в центре примерно за 50 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные платежи от 8 до 17 тысяч. Жилье я снимаю, потому что есть желание жить в более комфортных и более просторных условиях здесь и сейчас. Но считаю непозволительной роскошью покупать квартиру, аналогичную той, в которой живу. Сейчас за квартиру отдаю в месяц 0,25% от ее стоимости, а это более 33 лет окупаемости. Это без учета процентов, которых за 30+ лет накапает дай боже. Если считать с процентами, то ипотека обойдется в 108 тысяч в месяц, что очень небезопасно для семейного бюджета .

Своя же трешка — будущее жилье для ребенка. В последнее время, по сути, используется как некое место отдыха. Место, куда можно прийти, выдохнуть, отвлечься, выспаться. Возможно, какое-то время мы будем сдавать наше жилье в аренду. Также в планах сделать там ремонт. Вариант с продажей не рассматривается. Абсолютно никчемная, на мой взгляд, инвестиция. Если и покупать что-то, то это может быть небольшая квартира детям или небольшой загородный дом для постоянного проживания через много лет, когда детки станут самостоятельными.

О тратах

За этот год произошла одна заметная покупка — недвижимость, чуть более двух миллионов рублей (без ипотеки). Также за год случилось шесть поездок и отпусков по России различным составом, суммарно примерно на 1,3 миллиона рублей. В летние каникулы ребенок ездил в Питер и Казань. В таких поездках отелями мы не пользуемся, снимаем квартиры в шаговой доступности от туристического центра. Дополнительно на лагеря и занятия ребенка за лето прошлого года ушло около 250 тысяч рублей.

Семья пользуется услугами исключительно платной медицины. За год на это ушло более 60 тысяч рублей, а с учетом аптек и анализов — почти 120 тысяч за год, или 10 тысяч в месяц.

На супермаркеты уходит примерно по 40 тысяч в месяц. Готовим дома постоянно, но и не гнушаемся доставками, когда уж совсем устали или хочется особых вкусняшек. На рестораны, кафе, фастфуд, доставки и столовые уходит около 20 тысяч в месяц.

Автомобиля, кстати, не имеем. Не считаю необходимым наличие его в городских условиях. Поездки же в основном случаются за тысячи километров.

На маркетплейсы за год ушло 155 тысяч. На ребенка со всеми хотелками и текущими тратами уходит 20–40 тысяч в месяц.

Пока анализировал расходы, меня приятно удивили траты на одежду и обувь. За год на себя потратил всего 20 тысяч, моде не подвержен. В приоритете российское, если у отечественных нет достойного качества, то итальянское производство, это касается рубашек и брюк. Вся обувь, за вычетом легких кроссовок, русская и сносу ей нет.

Из крупных трат есть еще собственный инвестиционный проект, который начнет приносить доход в лучшем случае после 2033 года. Каждый год на него уходит по-разному, но чуть более миллиона рублей.

Экономлю на телефонах (ни у кого в семье нет тех же свежих айфонов) и развлечениях именно для себя. На развлечения для семьи не экономлю.

О дефиците среди айтишников

В целом если считать в качестве дохода только зарплату, то она у меня ненамного выше, чем у классных спецов из реального сектора. Считаю, что рынок ИТ слишком перегрет, все наслышаны о сверхвысоких зарплатах, поэтому в него ломанулись все кому не лень . На рынке есть дефицит именно опытных и толковых айтишников, для которых ИТ — это их истинное призвание, а не конъюнктурное, сиюминутное средство хорошо срубить бабла.

На собеседования приходит много нулевых, но много мнящих о себе персонажей. Очень много случайных людей. Очень много медленных и непродуктивных людей, на мой взгляд, тормозящих всю сферу, а также сильно увеличивающих затраты на обслуживание систем. На самом деле рад, что уже виден свет в конце этого туннеля. Где-то уже получается избавляться от джунов, то есть начинающих разработчиков, где-то сильно сокращаются инвестиции, в основном в сомнительные проекты. Это всё сулит очищение рынка труда от неспециалистов.

Доволен ли доходом?

Своим доходом доволен, но не совсем. Дело в том, что я понимаю, как его можно увеличить, прилагая не так много усилий. Но плохое отношение с деньгами и не самая лучшая самодисциплина не дают выйти на следующий уровень. Пока, во всяком случае.

О мечте

Самая главная мечта — большая семья. Я совсем не против завести и третьего, и четвертого ребенка.

А еще я обязательно хочу в кругосветку, очень хочу на Северный полюс и в Латинскую Америку.

Со временем хочу развиваться до своего небольшого производства с уникальным продуктом (пока это секрет).

Как считаете, достойная оплата труда для специалиста? Да, даже слишком Нет, на самом деле это не супербольшие деньги