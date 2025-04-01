«Сварщик зарабатывает больше айтишника»: ИИ вытесняет людей из сферы IT — будут ли рабочие профессии новой элитой

Новосибирские IT-специалисты поделились мнением о будущем своей профессии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Нейросети в последнее время настолько серьезно внедрились в наш быт, что не только упрощают, но порой и усложняют жизнь. Мошенники используют ИИ для создания фотографий и обмана доверчивых граждан, кто-то создает и распространяет с помощью нейросетей фейковые новости. Недавно в Сети даже появилась информация о том, что взрослые айтишники якобы чаще стали отправлять своих детей на обучение рабочим профессиям, потому что считают, что нейросети скоро вытеснят их из собственной. Журналист NGS.RU пообщалась с работниками IT-сферы и экспертами в этой области и выяснила, насколько справедливы и обоснованы такие опасения.

«Будут всё больше полагаться на нейросети»

Взрослые айтишники всё чаще отправляют детей учиться на плотников, электриков или художников, выяснило американское издание The Wall Street Journal. По его информации, IT-специалисты считают, что искусственный интеллект скоро будет писать весь код и доминировать в интеллектуальных сферах, тогда как спрос на ручной труд останется высоким, из-за чего в ранее непопулярные условные ПТУ выстраиваются очереди.

Российские IT-специалисты пока так не считают. Backend-разработчик Александр часто использует нейросети для быстрой генерации шаблонного кода или чтобы получить поверхностное представление об области, в которой он не является экспертом. Он полагает, что в будущем программисты будут больше полагаться на ИИ.

При этом, подчеркнул собеседник NGS.RU, работа программиста — это не только написание кода. Программист — это еще и инженер, который может найти ошибку, разобраться в ее причинах, понять контекст проекта, а не только узкую задачу и корректно интерпретировать требования заказчика.

Разработчики уверены, что их знания и навыки машины не заменят Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С ним согласен новосибирский инженер AQA (по автоматизированному тестированию) Антон: кто-то должен контролировать то, что пишет нейросеть. При этом он не отрицает, что развитие ИИ может привести к сокращению штата сотрудников в некоторых компаниях. Антон начал работать с нейросетями во время их зарождения, и прогресс его впечатляет.

— Возможно, в будущем программисты станут ближе к «операторам нейросетей» — то есть будут знать, как правильно задать вопрос ИИ и интегрировать результат в кодовую базу. Но без навыков программирования это невозможно. Да и кто возьмет ответственность за ошибки в такой работе? — рассуждает он.

Антон отметил, что большинство проектов состоят из миллионов строк кода и такой объем нейросеть обработать за раз не может. Хотя признал, что благодаря нейросетям компании могут пойти на сокращение штата или увеличение порога входа в профессию, но всецело ИИ не способен заменить живых разработчиков. Антон сравнивает современные процессы в IT с промышленной революцией: когда-то, чтобы собрать машину, требовалось 100 человек — сейчас для этой цели достаточно нескольких операторов.

По мнению специалистов, ИИ может упростить многие рутинные процессы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Backend-разработчик Станислав полагает, что страх перед ИИ есть только у тех, кто сам с ним не работал, а только читает об его успехах в новостях. Среди программистов, заметил он, достаточно распространено использование нейросетей, но не повсеместно. Многие начинают приходить к мысли, что это всего лишь один из инструментов для выполнения поставленной задачи, а не конкурент.

— ИИ может упростить многие рутинные процессы, но не может заменить умственные способности человека, который его использует, — уверен Станислав.

Руководитель команды продуктовой аналитики IT-компании Никита допускает мысль, что рынок может измениться с развитием ИИ, но пока не может спрогнозировать, в какую сторону.

«Рабочие сферы — это временно»

Большинство собеседников НГС из IT-сферы признались, что не хотели бы видеть своих детей студентами ПТУ. Сыну backend-разработчика Александра пока только шесть, и мужчина серьезно не задумывался о будущем образовании ребенка. Кроме того, заметил он, тенденции на рынке труда быстро меняются.

— Непонятно, что окажется для него оптимальным, когда он будет выпускаться. В целом я уважаю любую честную и легальную профессию. Сам я в студенчестве работал слесарем, грузчиком, в других рабочих сферах, но понимал, что это временно. Получал высшее образование и прикладывал усилия, чтобы не остаться на таких позициях навсегда, — рассказал мужчина. — В моем детстве в ПТУ шли двоечники и те, кто не смог поступить в институт или колледж. Соответственно, контингент там был особый. Хотел бы я, чтобы мой ребенок учился в ПТУ из моего прошлого? Однозначно, нет».

Разработчик Антон считает, что в будущем машины заменят скорее рабочие специальности, чем айтишников. Он признался, что хотел бы, чтобы его дети работали в сфере технологий и не остались «на обочине новой цивилизации».

Тестировщик Александр заметил, что автоматизация и роботизация сокращает количество рабочих мест с ручным трудом, но увеличивает стоимость такого труда.

— Хороший сварщик сейчас зарабатывает больше среднего айтишника и имеет хороший потенциал. На крупных заводах всё меньше классических станков, всё больше — с программным управлением. Мир продолжает развиваться, — сказал он. — Я против рабочих профессий, где не нужно учиться, а суть работы заключается в продаже своей мускульной силы, здоровья или времени. В целом поддержу любой выбор ребенка. Ведь страшнее всего не работать руками, а делать ненавистную работу.

Рост зарплат рабочих заметил и руководитель команды продуктовой аналитики Никита. В качестве примера мужчина привел случай, когда к нему приехал ремонтировать пластиковое окно парень на Cadillac. Но своих детей Никита отправлять за средне-специальным образованием не хочет.

— У меня два сына дошкольного возраста, считаю, что они должны учиться в сильном вузе. Я сам окончил НГУ и хотел бы, чтобы дети окончили хотя бы его, а лучше — ведущие вузы Москвы или Питера, общались с умными людьми, которые тоже хотят работать головой. ПТУ в моем понимании — это запасной вариант, если жизнь не задалась, — говорит он, хотя и добавил, что поддержит любой выбор сыновей.

Никита признался, что размышлял о том, чтобы водить сыновей на кружки по программированию, но отказался от этой идеи, чтобы не навязывать им свое мнение.

В основном новосибирские IT-специалисты хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Backend-разработчик Станислав тоже хотел бы, чтобы его ребенок получил высшее образование. С ним человек расширяет кругозор, учится решать задачи, с которыми раньше не сталкивался, размышляет, а не использует заготовленный шаблон действий, считает мужчина.

— Часто заметно по общению, человек с высшим образованием перед тобой или нет. Ребенку буду рекомендовать высшее образование не для конкретной профессии, а для получения навыков, которые в дальнейшем помогут ему освоить любую профессию. Тем более не многие в 18 лет могут определиться с будущей профессией и работать в этой сфере всю жизнь, — пояснил Станислав.

Джуниоры больше не нужны?

Директор по искусственному интеллекту и исследованиям Positive Technologies Станислав Павлов сравнивает скорость развития нейросетей с технологической революцией, но убежден, что ИИ не вытеснит IT-индустрию, а лишь трансформирует ее.

— Автоматизируемые задачи исчезнут, специалисты сместятся в сторону разработки сложных систем и оптимизации ИИ. Уже сейчас растет спрос на специалистов по искусственному интеллекту. Джуниор-разработчики могут столкнуться с конкуренцией в связи с этим — некоторые компании уже снижают потребность в базовом программировании, — рассказал он.

Мидлы и сеньоры, считает Станислав Павлов, останутся востребованными, но фокус их работы изменится в сторону проектирования, управления ИИ, анализа данных и архитектурных решений. Не исключает эксперт и появления новых профессий, в частности связанных с управлением и обучением моделей ИИ.

— ИИ не отменяет IT-специальности, но делает особенно ценными тех, кто способен быстро адаптироваться, осваивать новые инструменты и применять их в реальных задачах, — согласился руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

Он отметил, что названия должностей в IT-сфере не меняются, но их наполнение эволюционирует. Это требует не только технических знаний, но и гибкости мышления, способности к переобучению и готовности к постоянным изменениям. При этом Владислав Тушканов подчеркнул роль фундаментальных знаний в математике, компьютерной лингвистике и основах цифровой безопасности.