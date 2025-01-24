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Работа истории Выгнали из универа: как отличница из глубинки стала актрисой фильмов для взрослых

Выгнали из универа: как отличница из глубинки стала актрисой фильмов для взрослых

Отчисленная студентка начала сниматься в Европе и осталась там жить

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3 комментария

Актриса роликов 18+ по-прежнему приезжает в Россию, но не очень часто

Источник:

Валя Лашкеева родилась в 1991 году в Кемеровской области, где жила почти до совершеннолетия. Она хорошо училась и особенно успешно изучала английский и другие языки. После школы девушка поступила на иняз и думала, что станет переводчиком или учителем.

Но получить диплом у Валентины не вышло. Сперва она попробовала себя в качестве вебкам-модели, затем снялась в полноценном кино 18+, из-за чего студентку отчислили из вуза.

Лашкеева горевала недолго. На родине ее больше ничто не держало, и она перебралась в Венгрию, где начала активно сниматься в пикантных сценах. За годы карьеры их набралось чуть меньше тысячи, что сделало Валю одной из самых узнаваемых и популярных порноактрис во всем мире.

Подробнее о пути модели из глубинки, ее воспоминаниях и впечатлениях смотрите в видео выше.

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Комментарии
3
с++
5 минут
Она несёт разумное доброе вечное? Это традиционные ценности?
Гость
21 минута
в стабильной юноши отдают долг девушки отдают себя
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