В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр

— Меня тоже удивило, что машины стоят за ТЦ, — написала Elena Koneva. — Но больше всего поражают толпы людей, которые в ста метрах стоят,открыв рот. Нужно в таких случаях уходить как можно дальше. Мало ли что. А они стоят и смотрят.



Из-за чего эвакуировали торговый центр, пока неизвестно. На месте работает полиция.

