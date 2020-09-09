В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр
В Ярославле вечером 9 сентября эвакуировали посетителей и персонал из торгового центра «Шоколад» на Московском проспекте. Люди стоят за парковкой перед центром, территория огорожена сигнальной лентой, а по периметру стоят силовики в экипировке.
Стоянку перед торговым центром практически полностью освободили от машин.
— Ехала мимо — в дверях стоят люди в масках медицинских и в гражданском, — написала Наталья Решетникова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — На нижней парковке никого не эвакуировали — полная парковка машин.
— Меня тоже удивило, что машины стоят за ТЦ, — написала Elena Koneva. — Но больше всего поражают толпы людей, которые в ста метрах стоят,открыв рот. Нужно в таких случаях уходить как можно дальше. Мало ли что. А они стоят и смотрят.
Из-за чего эвакуировали торговый центр, пока неизвестно. На месте работает полиция.