9 сентября среда
СЕЙЧАС +11°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняЖителей взорвавшегося дома снова выселилили

Все новости

Все новости

В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр

Посетителей и персонал вывели из здания

1 598
Обсудить

Поделиться

Здание обнесли сигнальной лентой

Здание обнесли сигнальной лентой

В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр

В Ярославле вечером 9 сентября эвакуировали посетителей и персонал из торгового центра «Шоколад» на Московском проспекте. Люди стоят за парковкой перед центром, территория огорожена сигнальной лентой, а по периметру стоят силовики в экипировке.

Люди стоят за парковкой

Люди стоят за парковкой

Стоянку перед торговым центром практически полностью освободили от машин.

— Ехала мимо — в дверях стоят люди в масках медицинских и в гражданском, — написала Наталья Решетникова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — На нижней парковке никого не эвакуировали — полная парковка машин.

— Меня тоже удивило, что машины стоят за ТЦ, — написала Elena Koneva. — Но больше всего поражают толпы людей, которые в ста метрах стоят,открыв рот. Нужно в таких случаях уходить как можно дальше. Мало ли что. А они стоят и смотрят.

Из-за чего эвакуировали торговый центр, пока неизвестно. На месте работает полиция.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

торговый центрэвакуация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!