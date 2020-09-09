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Сгорела куча техники: подробности жуткого пожара на улице Гагарина в Ярославле. Фото и видео с места

О происшествии рассказали в региональном МЧС

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Огнем уничтожено несколько автомобилей

Огнем уничтожено несколько автомобилей

В пожаре на улице Гагарина в Ярославле сгорело несколько автомобилей

В МЧС по Ярославской области рассказали подробности жуткого пожара на улице Гагарина.

— Возгорание произошло в ангаре в районе дома № 68а. Сигнал о происшествии поступил в 22:40. На тушении работали 40 человек личного состава и 14 единиц техники. Горел ангар площадью 15 на 15 метров. В итоге он оказался полностью уничтожен огнем. Также сгорела стоявшая на площадке техника — грузовик, трактор, повреждено два тягача с прицепами, погрузчик и две цистерны. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Пожар на улице Гагарина бушевал в ночь на 9 сентября

Пожар на улице Гагарина бушевал в ночь на 9 сентября

В ведомстве добавили, что у них нет данных, кому принадлежит вся эта техника. Пожар потушили в 02:30. Сейчас идет расследование причин ЧП.

По данным МЧС, сгорели ангар и техника&nbsp;

По данным МЧС, сгорели ангар и техника 

40 пожарных боролись с огнем четыре часа&nbsp;

40 пожарных боролись с огнем четыре часа 

Очевидцы говорят, что зарево от пожара было видно за несколько километров

Очевидцы говорят, что зарево от пожара было видно за несколько километров

Сгорел трактор

Сгорел трактор

Повреждены цистерны

Повреждены цистерны

Причины пожара выясняются

Причины пожара выясняются

Видео: МЧС по Ярославской области

Напомним, пожар на улице Гагарина в Ярославле вспыхнул в ночь на 9 сентября. Зарево от него было видно за несколько километров. О произошедшем рассказали очевидцы.

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МЧСпожарпроисшествие
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