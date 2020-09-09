Сгорела куча техники: подробности жуткого пожара на улице Гагарина в Ярославле. Фото и видео с места

В МЧС по Ярославской области рассказали подробности жуткого пожара на улице Гагарина.



— Возгорание произошло в ангаре в районе дома № 68а. Сигнал о происшествии поступил в 22:40. На тушении работали 40 человек личного состава и 14 единиц техники. Горел ангар площадью 15 на 15 метров. В итоге он оказался полностью уничтожен огнем. Также сгорела стоявшая на площадке техника — грузовик, трактор, повреждено два тягача с прицепами, погрузчик и две цистерны. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.