25 августа вторник
СЕЙЧАС +17°С
usd 74.51
eur 88.06
Тема дняКак дети будут учиться в этом году

Все новости

Все новости

Губернатор возмутился, что с жильцов взорвавшегося дома требуют деньги за парковку и стирку

Глава Ярославской области назвал это недопустимым

1 412
3Обсудить

Поделиться

Губернатор удивился, что с жильцов требуют деньги

Губернатор удивился, что с жильцов требуют деньги

На встрече с властями жители взорвавшегося дома пожаловались, что с них требуют деньги за парковку автомобилей в гостинице «Которосль». На это чиновники ответили, что жильцам и так сделали скидку за парковку, и в целом они могут парковать свою машину там, где парковали раньше (видимо, под окнами взорвавшегося дома). Заммэра Ярославля Елена Новик достаточно резко отвечала жильцам и на другие вопросы, это вызвало сильный резонанс.

Спустя сутки о произошедшем высказался губернатор Ярославской области.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

— Сейчас нужно обеспечить комфортное пребывание жильцов дома в пункте временного размещения. Есть обращения от тех, кто живет в гостинице, что с них просят деньги за услуги прачечной и пользование парковкой. Считаю это недопустимым. Вопрос должен быть решен — жители и так сейчас ограничены в средствах, потому и те подъемные, которые мы выделили для жильцов из наиболее пострадавших квартир, надо выплатить в кратчайшие сроки. Это поможет им купить необходимые бытовые принадлежности, так как попасть в свои квартиры они пока не могут, — сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Сейчас в гостинице «Которосль» размещены 137 человек.

Напомним, мы поговорили с одним из жильцов взорвавшегося дома и узнали, как проходило расселение.

Сегодня жильцы первого и третьего подъездов смогли попасть в свои квартиры, чтобы забрать самые необходимые вещи. Мы рассказали о том, как это было, и всё сфотографировали.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Ярославльвзрыв
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!