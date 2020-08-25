Губернатор возмутился, что с жильцов взорвавшегося дома требуют деньги за парковку и стирку

— Сейчас нужно обеспечить комфортное пребывание жильцов дома в пункте временного размещения. Есть обращения от тех, кто живет в гостинице, что с них просят деньги за услуги прачечной и пользование парковкой. Считаю это недопустимым. Вопрос должен быть решен — жители и так сейчас ограничены в средствах, потому и те подъемные, которые мы выделили для жильцов из наиболее пострадавших квартир, надо выплатить в кратчайшие сроки. Это поможет им купить необходимые бытовые принадлежности, так как попасть в свои квартиры они пока не могут, — сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Сейчас в гостинице «Которосль» размещены 137 человек .

Напомним, мы поговорили с одним из жильцов взорвавшегося дома и узнали, как проходило расселение.

Сегодня жильцы первого и третьего подъездов смогли попасть в свои квартиры, чтобы забрать самые необходимые вещи. Мы рассказали о том, как это было, и всё сфотографировали.

