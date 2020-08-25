Губернатор возмутился, что с жильцов взорвавшегося дома требуют деньги за парковку и стирку

На встрече с властями жители взорвавшегося дома пожаловались, что с них требуют деньги за парковку автомобилей в гостинице «Которосль». На это чиновники ответили, что жильцам и так сделали скидку за парковку, и в целом они могут парковать свою машину там, где парковали раньше (видимо, под окнами взорвавшегося дома). Заммэра Ярославля Елена Новик достаточно резко отвечала жильцам и на другие вопросы, это вызвало сильный резонанс.
Спустя сутки о произошедшем высказался губернатор Ярославской области.
— Сейчас нужно обеспечить комфортное пребывание жильцов дома в пункте временного размещения. Есть обращения от тех, кто живет в гостинице, что с них просят деньги за услуги прачечной и пользование парковкой. Считаю это недопустимым. Вопрос должен быть решен — жители и так сейчас ограничены в средствах, потому и те подъемные, которые мы выделили для жильцов из наиболее пострадавших квартир, надо выплатить в кратчайшие сроки. Это поможет им купить необходимые бытовые принадлежности, так как попасть в свои квартиры они пока не могут, — сказал губернатор Дмитрий Миронов.
Сейчас в гостинице «Которосль» размещены
Напомним, мы поговорили с одним из жильцов взорвавшегося дома и узнали, как проходило расселение.
Сегодня жильцы первого и третьего подъездов смогли попасть в свои квартиры, чтобы забрать самые необходимые вещи. Мы рассказали о том, как это было, и всё сфотографировали.