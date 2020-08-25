«Заходишь в квартиру и теряешься»: жильцов взорвавшегося дома на полчаса пустили в квартиры

Сегодня жильцов дома № 5, корпус 2 по улице Батова в Ярославле начали впускать в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые вещи. Также спасатели продолжают выносить животных, которые уже пятые сутки находятся в обесточенном после взрыва газа доме. Людей пускают по спискам в определённое время всего на полчаса — за это время нужно успеть взять всё, что нужно для жизни прямо сейчас. Многие растеряны.
— Вроде все спланировали, что забрать, а заходишь в квартиру и теряешься, — говорят жильцы.
Кто-то выносит телевизор, кто-то — микроволновую печку, кто — пакеты с вещами. Люди не знают, за что хвататься, не знают, что в первую очередь забирать, когда есть всего полчаса. Ярославцам помогают таскать пакеты спасатели и полицейские. Один мужчина вынес телевизор, но уронил его, не дойдя до машины. Женщина из второго подъезда попросила спасателей забрать двух котов. Но они спрятались от чужих, в итоге животным оставили корм и попробуют их выловить завтра.
Мы спросили у людей, получал ли хоть кто-то ту самую выплату на первоочередные нужды — это 10 742 рубля.
— Никому ничего не платили. Когда бы хоть успели, — неохотно отвечает пожилая женщина.
— Пока только заявление написали. Сказали подать заявление в течение десяти дней, а там уж как они решат, когда выплачивать. Вчера на собрании ничего не сказали, — делится женщина из пострадавшего дома.
— Нам вчера чётко сказали: все выплаты пока только по второму подъезду. Нам сказали, что будут смотреть на вздувшийся ламинат, все повреждения, какие есть, — рассказывает Елена, у неё квартира на втором этаже первого подъезда, который признали частично аварийным. — Исследования ещё проводятся, окончательных заключений нет. Нам никто ничего не даст. У меня в собственности двухкомнатная квартира. Мне что, смогут выделить аналогичную квартиру? Где мне её дадут, в районном центре? Здесь такой район уютный, с инфраструктурой, многие хотят здесь жить. Если бы я выставила свою квартиру на продажу до, её бы быстро купили. Не знаю, что с нами будет.
— Ночью не спишь, думаешь об этом обо всём. Если нас оставят? — говорит женщина у дома.
Собрание, прошедшее накануне в администрации Дзержинского района, оставило тягостное впечатление у ярославцев. Вопросов осталось всё так же много, надежды на скорое решение проблем — мало. Здесь мы опубликовали диалоги жителей с властями.
Когда люди получат выплаты
В мэрии Ярославля дали комментарий, когда люди получат хоть какие-то выплаты.
— Социальная помощь на первоочередные нужды оказывается лицам, обратившимся с заявлением в орган социальной поддержки населения Дзержинского района департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля в течение 10 дней со дня наступления чрезвычайной ситуации, то есть не позднее 31 августа 2020 года. Решение о назначении социальной помощи принимается в срок не более 2 рабочих дней со дня подачи заявления.
Речь идёт про 10 742 рубля на первоочередные нужды. Какие ещё компенсации будут выдавать и кому.
21 августа в 19:17 в доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Ярославле произошел взрыв бытового газа. По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси случился в квартире на 4-м этаже, когда хозяева зашли в неё. Взрывной волной сразу вынесло квартиры с 3-го по 5-й этаж, в доме просели перекрытия с 6-го по 1-й этаж. Под завалами погибли трое: преподаватель школы искусств, 8-летний мальчик и его мама. В больницу попали ещё три человека. После предварительного обследования третий подъезд дома признали пригодным для жилья, второй — полностью непригодным, а по первому до сих пор нет заключения.