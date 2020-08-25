«Заходишь в квартиру и теряешься»: жильцов взорвавшегося дома на полчаса пустили в квартиры

Кто-то выносит телевизор, кто-то — микроволновую печку, кто — пакеты с вещами. Люди не знают, за что хвататься, не знают, что в первую очередь забирать, когда есть всего полчаса. Ярославцам помогают таскать пакеты спасатели и полицейские. Один мужчина вынес телевизор, но уронил его, не дойдя до машины. Женщина из второго подъезда попросила спасателей забрать двух котов. Но они спрятались от чужих, в итоге животным оставили корм и попробуют их выловить завтра.

Мы спросили у людей, получал ли хоть кто-то ту самую выплату на первоочередные нужды — это 10 742 рубля.



— Никому ничего не платили. Когда бы хоть успели, — неохотно отвечает пожилая женщина.



— Пока только заявление написали. Сказали подать заявление в течение десяти дней, а там уж как они решат, когда выплачивать. Вчера на собрании ничего не сказали, — делится женщина из пострадавшего дома.



— Нам вчера чётко сказали: все выплаты пока только по второму подъезду. Нам сказали, что будут смотреть на вздувшийся ламинат, все повреждения, какие есть, — рассказывает Елена, у неё квартира на втором этаже первого подъезда, который признали частично аварийным. — Исследования ещё проводятся, окончательных заключений нет. Нам никто ничего не даст. У меня в собственности двухкомнатная квартира. Мне что, смогут выделить аналогичную квартиру? Где мне её дадут, в районном центре? Здесь такой район уютный, с инфраструктурой, многие хотят здесь жить. Если бы я выставила свою квартиру на продажу до, её бы быстро купили. Не знаю, что с нами будет.