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Тема дняВ доме, где прогремел взрыв, разрешили жить

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«Котов выносили в пакетах»: жильцы взорвавшегося дома рассказали, как их расселяли

Мы узнали, как сейчас люди живут в ярославской гостинице

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В гостиницу заселились 102 жильца взорвавшегося дома&nbsp;

В гостиницу заселились 102 жильца взорвавшегося дома 

Житель взорвавшегося дома рассказал об условиях в гостинице «Которосль»

После того, как в ярославской десятиэтажке прогремел взрыв, жителей дома срочно эвакуировали. Тех, кому не к кому было поехать, расселили в гостиницу «Которосль». Сейчас там живут 102 человека из взорвавшегося дома. Многие из них заехали в номера вместе со своими домашними питомцами. При входе в фойе на 1-м этаже гостиницы разместили оперштаб. За стойкой постоянно дежурит психолог МЧС и сотрудники полиции.

Видео: Елена Вахрушева

Мы приехали в гостиницу и поговорили с Владимиром Морозовым, который жил в 3-м подъезде дома на улице Батова. Мужчина рассказал, в каких условиях сейчас живут люди из взорвавшегося дома.

— Мы приехали сюда вчера, размещались. Номер на двоих вполне нормальный, трехразовое питание, вымыться есть где. У нас-то хоть квартира цела, у людей, вон, вообще ничего не осталось, так что чего нам наглеть. Когда у тебя ничего нет — ни вещей, ничего — это вообще страшно, — говорит Владимир Морозов.

В фойе гостиницы разместили оперштаб&nbsp;

В фойе гостиницы разместили оперштаб 

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле Взрыв дома в Ярославле

Мужчина рассказал, что в момент взрыва его дома не было. В квартире находились жена и внук.

— Мы жили в третьем подъезде на первом этаже, а взорвался соседний подъезд. Дом тряхнуло прилично, жена с внуком выбежали сразу. В общем, в чём вышли, в том и остались. Обратно уже не пустили — опасно всё это было. Она мне позвонила, я приехал сразу же.

Документы и некоторые личные вещи семье Владимира помогли достать спасатели МЧС.

— Мы попросили эмчеэсников, дали им ключи, они сами нам вынесли документы. Спасатели еще ходили, собирали всех кошек, домашних животных. При мне выносили в сумках, чуть ли не в пакетах. Ловили их по квартирам.

Напомним, взрыв в доме на улице Батова в Ярославле прогремел в пятницу около 19:20. По основной версии, в одной из квартир произошла утечка газа. В результате ЧП трое человек погибли. Елену Калошину взрывной волной выбросило на улицу, она скончалась. Также во время разбора завалов на втором этаже спасатели нашли мертвыми женщину и ее 8-летнего сына. Семьям погибших правительство пообещало выплатить по миллиону рублей.

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