«Котов выносили в пакетах»: жильцы взорвавшегося дома рассказали, как их расселяли

Житель взорвавшегося дома рассказал об условиях в гостинице «Которосль»
После того, как в ярославской десятиэтажке прогремел взрыв, жителей дома срочно эвакуировали. Тех, кому не к кому было поехать, расселили в гостиницу «Которосль». Сейчас там живут 102 человека из взорвавшегося дома. Многие из них заехали в номера вместе со своими домашними питомцами. При входе в фойе на 1-м этаже гостиницы разместили оперштаб. За стойкой постоянно дежурит психолог МЧС и сотрудники полиции.
Видео: Елена Вахрушева
Мы приехали в гостиницу и поговорили с Владимиром Морозовым, который жил в 3-м подъезде дома на улице Батова. Мужчина рассказал, в каких условиях сейчас живут люди из взорвавшегося дома.
— Мы приехали сюда вчера, размещались. Номер на двоих вполне нормальный, трехразовое питание, вымыться есть где. У нас-то хоть квартира цела, у людей, вон, вообще ничего не осталось, так что чего нам наглеть. Когда у тебя ничего нет — ни вещей, ничего — это вообще страшно, — говорит Владимир Морозов.
СЮЖЕТ
Мужчина рассказал, что в момент взрыва его дома не было. В квартире находились жена и внук.
— Мы жили в третьем подъезде на первом этаже, а взорвался соседний подъезд. Дом тряхнуло прилично, жена с внуком выбежали сразу. В общем, в чём вышли, в том и остались. Обратно уже не пустили — опасно всё это было. Она мне позвонила, я приехал сразу же.
Документы и некоторые личные вещи семье Владимира помогли достать спасатели МЧС.
— Мы попросили эмчеэсников, дали им ключи, они сами нам вынесли документы. Спасатели еще ходили, собирали всех кошек, домашних животных. При мне выносили в сумках, чуть ли не в пакетах. Ловили их по квартирам.
Напомним, взрыв в доме на улице Батова в Ярославле прогремел в пятницу около 19:20. По основной версии, в одной из квартир произошла утечка газа. В результате ЧП трое человек погибли. Елену Калошину взрывной волной выбросило на улицу, она скончалась. Также во время разбора завалов на втором этаже спасатели нашли мертвыми женщину и ее 8-летнего сына. Семьям погибших правительство пообещало выплатить по миллиону рублей.