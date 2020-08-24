«Котов выносили в пакетах»: жильцы взорвавшегося дома рассказали, как их расселяли

СЮЖЕТ Взрыв дома в Ярославле

Мужчина рассказал, что в момент взрыва его дома не было. В квартире находились жена и внук.



— Мы жили в третьем подъезде на первом этаже, а взорвался соседний подъезд. Дом тряхнуло прилично, жена с внуком выбежали сразу. В общем, в чём вышли, в том и остались. Обратно уже не пустили — опасно всё это было. Она мне позвонила, я приехал сразу же.



Документы и некоторые личные вещи семье Владимира помогли достать спасатели МЧС.

— Мы попросили эмчеэсников, дали им ключи, они сами нам вынесли документы. Спасатели еще ходили, собирали всех кошек, домашних животных. При мне выносили в сумках, чуть ли не в пакетах. Ловили их по квартирам.

Напомним, взрыв в доме на улице Батова в Ярославле прогремел в пятницу около 19:20. По основной версии, в одной из квартир произошла утечка газа. В результате ЧП трое человек погибли. Елену Калошину взрывной волной выбросило на улицу, она скончалась. Также во время разбора завалов на втором этаже спасатели нашли мертвыми женщину и ее 8-летнего сына. Семьям погибших правительство пообещало выплатить по миллиону рублей.

