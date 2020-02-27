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В Ярославле из-за ям «скорая» повисла на отбойнике. Маму с грудным ребенком спас таксист

Мы поговорили с героем, а также узнали, как дела у малыша

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В Ярославле водитель такси помог маме с ребёнком, когда их скорая попала в ДТП

В Ярославле водитель такси помог маме с ребёнком, когда их скорая попала в ДТП

Настоящими героями теперь можно назвать ярославского таксиста Виталия Красильникова и его пассажира Владислава Иванова. Они поступили как настоящие мужчины — помогли маме с грудным ребёнком. Всё произошло в ночь на 27 февраля.

— Я вёз пассажира. Ехали в Брагино по окружной дороге, проехали Чурилково, направлялись в сторону улицы Громова. Впереди нас ехала скорая с включёнными маячками. А перед ней еще один автомобиль. Там дорога ужасная — ямы, грязь. Видимо, тот автомобиль, что первым ехал, начал объезжать выбоину и подрезал скорую. Водитель скорой ушёл в бок. А там — тросовое ограждение! Его почти и не видно в темноте. В итоге скорая повисла на этом заборе, — рассказал Виталий Красильников.

Скорая повисла на тросовом ограждении

Скорая повисла на тросовом ограждении

Оказалось, что скорая ехала из Ростова, везла маму с грудничком в областную детскую больницу.

— Ребёнку всего 36 дней. У него какие-то проблемы с дыханием были, — рассказал пассажир такси Владислав Иванов.

Во время ДТП женщина с малышом упали на пол скорой, но, к счастью, ничего не повредили. А вот из-за того, что в пути возникло промедление, мама очень переживала.

— Мы решили, что надо помочь. Посадили женщину с ребёнком и фельдшера к себе и помчались в больницу, — рассказал таксист. — Я ещё предложил пассажиру сначала его довезти, но он адекватным мужиком оказался. Сказал, чтобы я прямо в больницу ехал.

Виталий Красильников не считает себя героем. Говорит, что на его месте так поступил бы каждый.

Виталий Красильников не считает себя героем. Говорит, что на его месте так поступил бы каждый.

В итоге всё закончилось благополучно. Как сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области, ребёнка в больнице осмотрели — в госпитализации необходимости не было. Ему назначили лечение, и на второй скорой Ростовской ЦРБ отправили домой.

Виталий и Владислав, кстати, не считают, что совершили что-то особенное. Говорят, что в такой ситуации каждый бы поступил так же.

Кстати, ДТП в этом месте происходят часто. Недавно в тросовый отбойник влетел ещё один водитель, его машина перевернулась, сам мужчина чудом остался жив.

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ДТПтаксискорая
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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
27 фев 2020 в 13:52

Молодец! Надо больше позитивных новостей и новостей о героических поступков, может и мир станет добрее...

ваш господин
27 фев 2020 в 13:52

молодец мужчина! и властям низкий поклон за оптимизацию 😁

гость
27 фев 2020 в 13:49

хм...
молодец, чО...
помог людям в трудной ситуации.
я, несколько удивлен только, что на фото, поверх джинс не надето красных труселей...