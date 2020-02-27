В Ярославле из-за ям «скорая» повисла на отбойнике. Маму с грудным ребенком спас таксист

В Ярославле водитель такси помог маме с ребёнком, когда их скорая попала в ДТП Фото: Елена Вахрушева, «Брагино — здесь! BRZD Ярославль» / Vk.com

Настоящими героями теперь можно назвать ярославского таксиста Виталия Красильникова и его пассажира Владислава Иванова. Они поступили как настоящие мужчины — помогли маме с грудным ребёнком. Всё произошло в ночь на 27 февраля.

— Я вёз пассажира. Ехали в Брагино по окружной дороге, проехали Чурилково, направлялись в сторону улицы Громова. Впереди нас ехала скорая с включёнными маячками. А перед ней еще один автомобиль. Там дорога ужасная — ямы, грязь. Видимо, тот автомобиль, что первым ехал, начал объезжать выбоину и подрезал скорую. Водитель скорой ушёл в бок. А там — тросовое ограждение! Его почти и не видно в темноте. В итоге скорая повисла на этом заборе, — рассказал Виталий Красильников.



Скорая повисла на тросовом ограждении Фото: «Брагино — здесь! BRZD Ярославль» / Vk.com

Оказалось, что скорая ехала из Ростова, везла маму с грудничком в областную детскую больницу.

— Ребёнку всего 36 дней. У него какие-то проблемы с дыханием были, — рассказал пассажир такси Владислав Иванов.

Во время ДТП женщина с малышом упали на пол скорой, но, к счастью, ничего не повредили. А вот из-за того, что в пути возникло промедление, мама очень переживала.

— Мы решили, что надо помочь. Посадили женщину с ребёнком и фельдшера к себе и помчались в больницу, — рассказал таксист. — Я ещё предложил пассажиру сначала его довезти, но он адекватным мужиком оказался. Сказал, чтобы я прямо в больницу ехал.



Виталий Красильников не считает себя героем. Говорит, что на его месте так поступил бы каждый. Фото: Елена Вахрушева

В итоге всё закончилось благополучно. Как сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области, ребёнка в больнице осмотрели — в госпитализации необходимости не было. Ему назначили лечение, и на второй скорой Ростовской ЦРБ отправили домой.

Виталий и Владислав, кстати, не считают, что совершили что-то особенное. Говорят, что в такой ситуации каждый бы поступил так же.

