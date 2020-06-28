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«Дерево падало десять дней»: в Ярославле на здание почты рухнула огромная ива

Местные жители рассказали, как это произошло

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К счастью, в результате инцидента пострадавших нет

К счастью, в результате инцидента пострадавших нет

В Ярославле на здание почты в Брагино упало дерево. На улице Труфанова трухлявая ива рухнула и перегородила въезд во двор. Очевидцы говорят, что ещё неделю назад от непогоды рядом уже падала часть этого дерева, но на него коммунальные службы даже не отреагировали.

— Дерево старое и уже не смогло противостоять даже слабому ветру, — уверен местный житель Евгений Ковалёв. — Десять дней назад рядом упала часть этой ивы, но никому до этого дела нет.

На почте рассказали, что инцидент с упавшим деревом не повлиял на работу отделения. Клиенты и сотрудники не пострадали, все услуги предоставляются в штатном режиме. Никто, к счастью, не пострадал.

— В результате падения нанесено незначительное повреждение обшивке фасада, которое будет устранено в понедельник, — сообщил пресс-секретарь УФПС Ярославской области Геннадий Додохов. — Дерево находилось вне прилегающей территории почтового отделения за забором. В настоящее время с администрацией решается вопрос скорейшей распиловки и вывоза упавшего дерева.

В начале июня ещё в одном отделении «Почты России» произошло ЧП. Здание затопило так сильно, что воды скопилось по щиколотку.

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