«Дерево падало десять дней»: в Ярославле на здание почты рухнула огромная ива

В Ярославле на здание почты в Брагино упало дерево. На улице Труфанова трухлявая ива рухнула и перегородила въезд во двор. Очевидцы говорят, что ещё неделю назад от непогоды рядом уже падала часть этого дерева, но на него коммунальные службы даже не отреагировали.



— Дерево старое и уже не смогло противостоять даже слабому ветру, — уверен местный житель Евгений Ковалёв. — Десять дней назад рядом упала часть этой ивы, но никому до этого дела нет.



На почте рассказали, что инцидент с упавшим деревом не повлиял на работу отделения. Клиенты и сотрудники не пострадали, все услуги предоставляются в штатном режиме. Никто, к счастью, не пострадал.

