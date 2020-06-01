В Ярославле затопило 22-е почтовое отделение на улице 5-й Портовой. Клиенты жалуются, но больше жалеют даже не себя, а тех людей, которым приходится там работать.
— Вода внутри помещения заливается с улицы, уровень — по щиколотку, — рассказал читатель 76.RU. — Внутри помещение выглядит очень грязным и неопрятным, а запах не предлагает никаких приятных ассоциаций. Просто ужас. Сотрудница почты сообщила, что техника, стоящая на полу, находится в воде, а их обращения игнорируют, а проверки приезжают, когда уже всё высохло. Зайти в отделение и не намочить ноги достаточно проблематично.
В руководстве почты о проблеме знают и уверяют, что пытаются как-то помочь сотрудникам и клиентам отделения.
— Сейчас вода из клиентского зала откачана, почтовые отправления клиентов не пострадали, отделение работает в штатном режиме, — сообщил пресс-секретарь УФПС Ярославской области Геннадий Додохов и объяснил: — В связи с просадкой асфальта и аварийным состоянием дороги вопрос устранения причин попадания воды в отделение решается во взаимодействии с департаментом городского хозяйства мэрии. В ближайшее время временно будут сделаны заграждения из мешков с песком силами почтамта.
В департаменте городского хозяйства сообщили журналистам 76.RU, что на улице 5-й Портовой запланирован ямочный ремонт.
После дождей в Ярославле затопило и другие места. Ярославцы обсуждают в социальных сетях дорогу во дворах на улице Пионерской. Там лужи разлились до такой степени, что, по словам местных жителей, здесь было ни пройти ни проехать. Люди решили своими руками избавиться от проблемы, замостив дорогу кирпичами, — получилось не очень.