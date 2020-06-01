В Ярославле затопило 22-е почтовое отделение на улице 5-й Портовой. Клиенты жалуются, но больше жалеют даже не себя, а тех людей, которым приходится там работать.



— Вода внутри помещения заливается с улицы, уровень — по щиколотку, — рассказал читатель 76.RU. — Внутри помещение выглядит очень грязным и неопрятным, а запах не предлагает никаких приятных ассоциаций. Просто ужас. Сотрудница почты сообщила, что техника, стоящая на полу, находится в воде, а их обращения игнорируют, а проверки приезжают, когда уже всё высохло. Зайти в отделение и не намочить ноги достаточно проблематично.

