В соцсети попало видео разборок на дороге в Рыбинске. Ситуация, казалось бы, простая - один водитель подрезал другого. Но в этом случае все окончилось дракой и одним из участников стал сын мэра Рыбинска.
Что произошло на дороге, рассказал местный житель, ехавший в тёмной машине.
- Я еду от жд-вокзала под мост по правой полосе своей, он меня до моста начал прижимать, чтоб ехать под мост (там односторонняя полоса и налево потом идет). Он начал меня здесь давить, сигналит мне. Тормозим на горке. Он мне: как едешь? нук-ка давай-ка встанем. Он а на меня матерится, руками машет, Ну я пару раз ему шлепнул. Он два раза кулаком по машине мне ударил и погнал, - рассказал водитель.
Мужчина пожаловался, что ему, якобы сначала говорили, что ему будет максимум административный штраф в пять тысяч. Но потом, решил водитель, мэр Рыбинска включил связи, и возбудили уголовное дело.
В полиции речи об административке не шло.
- Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Уголовное дело возбуждено на основании поступивших в полицию медицинских докумментов о степени тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему. Проводятся следственные действия, - рассказали в УМВД по Ярославской области.
Видимо, сын мэра снял побои.
По указанной статье водителю грозит штраф до 40 тысяч или арест на 4 месяца.
Мэр Рыбинска Денис Добряков не стал разговаривать на эту тему
- Это частный случай. Администрация считает, что официальный комментарий неуместен, - ответили в пресс-службе Рыбинской администрации