В соцсети попало видео разборок на дороге в Рыбинске. Ситуация, казалось бы, простая - один водитель подрезал другого. Но в этом случае все окончилось дракой и одним из участников стал сын мэра Рыбинска.

Что произошло на дороге, рассказал местный житель, ехавший в тёмной машине.

- Я еду от жд-вокзала под мост по правой полосе своей, он меня до моста начал прижимать, чтоб ехать под мост (там односторонняя полоса и налево потом идет). Он начал меня здесь давить, сигналит мне. Тормозим на горке. Он мне: как едешь? нук-ка давай-ка встанем. Он а на меня матерится, руками машет, Ну я пару раз ему шлепнул. Он два раза кулаком по машине мне ударил и погнал, - рассказал водитель.