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ДТП произошло на улице Володарского около 23 часов

ДТП произошло на улице Володарского около 23 часов

В центре Ярославля произошла жёсткая авария с участием двух автомобилей. На улице Володарского вчера вечером столкнулись «Ауди» и «Шкода». После столкновения машины раскидало по разным сторонам улицы.

— От удара машины разбросало по сторонам, — рассказали очевидцы. — Приехали врачи скорой, увезли пострадавших.

Водителей и пассажира увезли в больницу, им выписали амбулаторное лечение

Водителей и пассажира увезли в больницу, им выписали амбулаторное лечение

В полиции сообщили, что травмы люди получили не очень серьёзные, тем не менее тем, кто был в иномарках, требуется амбулаторное лечение.

— За рулём «Шкоды» сидел 20-летний молодой человек, а в «Ауди» — 30-летний мужчина, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В результате ДТП всем участникам происшествия потребовалась медицинская помощь. Всех доставили в больницу.

Сейчас специалисты Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают детали случившегося.

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