В центре Ярославля произошла жёсткая авария с участием двух автомобилей. На улице Володарского вчера вечером столкнулись «Ауди» и «Шкода». После столкновения машины раскидало по разным сторонам улицы.
— От удара машины разбросало по сторонам, — рассказали очевидцы. — Приехали врачи скорой, увезли пострадавших.
В полиции сообщили, что травмы люди получили не очень серьёзные, тем не менее тем, кто был в иномарках, требуется амбулаторное лечение.
— За рулём «Шкоды» сидел 20-летний молодой человек, а в «Ауди» — 30-летний мужчина, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В результате ДТП всем участникам происшествия потребовалась медицинская помощь. Всех доставили в больницу.
Сейчас специалисты Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают детали случившегося.