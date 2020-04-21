В полиции сообщили, что травмы люди получили не очень серьёзные, тем не менее тем, кто был в иномарках, требуется амбулаторное лечение.



— За рулём «Шкоды» сидел 20-летний молодой человек, а в «Ауди» — 30-летний мужчина, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В результате ДТП всем участникам происшествия потребовалась медицинская помощь. Всех доставили в больницу.

