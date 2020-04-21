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ДТП произошло на трассе М-8 в Переславском районе

ДТП произошло на трассе М-8 в Переславском районе

В Ярославской области на трассе М-8 вечером 20 апреля произошла смертельная авария. В Переславском районе дорогу не поделили ВАЗ-2109 с 24-летним парнем за рулём и «Форд» под управлением 38-летнего мужчины.

— Все участники аварии — жители Ярославской области, — сообщили в региональном УМВД. — Известно, что ни один из водителей не находился под воздействием алкоголя.

В результате столкновения серьёзные травмы получила 19-летняя пассажирка «девятки», ни один из водителей при этом не пострадал. Позже девушка скончалась в больнице. По факту произошедшего проводится проверка.

Ещё одно ДТП произошло в центре Ярославля. Ранее стали известны подробности.

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