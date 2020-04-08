8 апреля среда
СЕЙЧАС +11°С
usd 75.45
eur 82.01
Тема дня Больницу переделают под пациентов с коронавирусом
СЕЙЧАС +11°С
usd 75.45
eur 82.01

Все новости

Все новости
Происшествия

Оставил бабушку на полу: в Ярославской области после скандала проверили больницу

В департаменте здравоохранения и фармации рассказали о выявленных нарушениях

373
1 Обсудить

Поделиться

Врачей больницы, оставивших пожилую женщину на полу, наказали

Врачей больницы, оставивших пожилую женщину на полу, наказали

Специалисты департамента здравоохранения и фармации Ярославской области проверили работу медиков Гаврилов-Ямской ЦРБ после громкого скандала. Тогда родственники 71-летней Риммы Покромкиной обвинили врача Дмитрия Котова в издевательствах над пожилой пациенткой. Другие бросились защищать доктора, потому что не могли поверить, что он мог ударить по голове пенсионерку и оставить её ночевать на холодном полу. И написали петицию в подержку доктора. Поэтому проверка была неизбежна, чтобы разобраться, что было на самом деле.

- Тщательно изучив документацию, в том числе и медицинское освидетельствование врача, сделано следующее заключение, - сообщили в ведомстве итоги проверки. - Установлено нарушение должностной инструкции дежурным врачом: не приняты все необходимые организационные меры для перемещения пациентки после падения на кровать в палате и не информирование главного врача при возникновении внештатной ситуации. В связи с этим к медицинским работникам, дежурившим в момент падения пациентки, применены меры дисциплинарного взыскания. При этом, большинство фактов, изложенных в публикации, не подтвердилось. Нарушений требований порядка оказания медицинской помощи при заболеваниях нервной системы не установлено. Обследование и лечение проведены в необходимом объеме в соответствии с выставленным диагнозом. Кроме того, не подтвердилась и информация о нахождении врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

Скандал вокруг имени Дмитрия Котова разгорелся скандал, когда в СМИ попала информация от родственников: врач побил пожилую пациентку и оставил ночевать на холодном полу. В этой истории также разбирается прокуратура.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

скандалмедициназдоровье
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!