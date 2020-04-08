Оставил бабушку на полу: в Ярославской области после скандала проверили больницу

- Тщательно изучив документацию, в том числе и медицинское освидетельствование врача, сделано следующее заключение, - сообщили в ведомстве итоги проверки. - Установлено нарушение должностной инструкции дежурным врачом: не приняты все необходимые организационные меры для перемещения пациентки после падения на кровать в палате и не информирование главного врача при возникновении внештатной ситуации. В связи с этим к медицинским работникам, дежурившим в момент падения пациентки, применены меры дисциплинарного взыскания. При этом, большинство фактов, изложенных в публикации, не подтвердилось. Нарушений требований порядка оказания медицинской помощи при заболеваниях нервной системы не установлено. Обследование и лечение проведены в необходимом объеме в соответствии с выставленным диагнозом. Кроме того, не подтвердилась и информация о нахождении врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте.



Скандал вокруг имени Дмитрия Котова разгорелся скандал, когда в СМИ попала информация от родственников: врач побил пожилую пациентку и оставил ночевать на холодном полу. В этой истории также разбирается прокуратура.

