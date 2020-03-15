«Что-то взорвали»: во дворе дома в Ярославле вспыхнул пожар

Около полуночи жители домов на улице Малой Пролетарской (рядом с домом № 3) услышали взрыв, а потом показалось пламя. Подорвали контейнер на мусорной площадке.

— Со слов очевидцев, двое парней что-то взорвали в мусорном баке, после чего бак загорелся. Пожарные приехали в течении 5–7 минут и быстро потушили огонь, — рассказал аноним в соцсетях.



С тех пор как в Ярославле появился региональный оператор по утилизации отходов — аукцион на 16 миллиардов рублей выиграла московская компания «Хартия», — в городе жгут мусорные баки. Это чревато тем, что компенсация убытков может лечь на жителей. Компания насчитала ущерб в несколько миллионов рублей, оценив стоимость одного сожжённого бака больше чем в 10 тысяч рублей.