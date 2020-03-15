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«Что-то взорвали»: во дворе дома в Ярославле вспыхнул пожар

В городе снова жгут контейнеры «Хартии»

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Жители соседних домов услышали взрыв

Жители соседних домов услышали взрыв

Около полуночи жители домов на улице Малой Пролетарской (рядом с домом № 3) услышали взрыв, а потом показалось пламя. Подорвали контейнер на мусорной площадке.

— Со слов очевидцев, двое парней что-то взорвали в мусорном баке, после чего бак загорелся. Пожарные приехали в течении 5–7 минут и быстро потушили огонь, — рассказал аноним в соцсетях.

С тех пор как в Ярославле появился региональный оператор по утилизации отходов — аукцион на 16 миллиардов рублей выиграла московская компания «Хартия», — в городе жгут мусорные баки. Это чревато тем, что компенсация убытков может лечь на жителей. Компания насчитала ущерб в несколько миллионов рублей, оценив стоимость одного сожжённого бака больше чем в 10 тысяч рублей.

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пожармусорные баки
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
15 мар 2020 в 15:51

Ущерб 10 тысяч за мусорный бак посчитан вместе с мусором? Если это стоимость пустого бака, тогда сжигает их сама Хартия. Выгодный бизнес купил за 5 сжёг за 10.

Гость
15 мар 2020 в 15:37

Чего то непонятно, почему жители города должны нести ответственность за сохранность имущества этой конторки? Хулиганов найдут, пусть они и компенсируют хартии убытки, а с какого ..... жильцы должны эти самые убытки компенсировать?

Гость
15 мар 2020 в 17:10

Может если у меня что то произойдёт так хартия заплатит тогда за это! Пусть убирать хотя бы начнут нормально только деньги рубят!