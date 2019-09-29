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Ущерб на миллионы, кто оплачивать будет? В Ярославле массово поджигают мусорные баки

Контейнеры горят практически каждый день

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Пожарные почти каждый день вынуждены выезжать на аналогичные вызовы

Пожарные почти каждый день вынуждены выезжать на аналогичные вызовы

В Ярославле продолжаются массовые поджоги мусорных баков. Горят контейнеры компании «Хартия» — регионального оператора в сфере обращения с отходами. 

За сутки пожарные выезжали на два вызова: на улице Ньютона у дома № 42 и на улицу Угличская у дома № 34. 

— Первый вызов был около 10 утра, второй после полудня. Баки уничтожены в обоих случаях, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области. 

На прошлой неделе пожарные несколько раз выезжали в город, чтобы тушить мусорные контейнеры. Компания «Хартия» считает убытки: так, стоимость одного контейнера оценивают почти в 10 тысяч рублей. Общий ущерб давно перевалил за два миллиона рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Mel
    29 сен 2019 в 20:56

    Какое же дерьмо, эти новые мусорные баки, одноразовые и вредные для окружающей среды. Верните ярославских мусорных операторов, верните железные , экологичные и долговечные баки. Верните тарифы. Чайка - долой! Москва - руки прочь от Ярославля! Хватит обирать регионы!

    гость
    29 сен 2019 в 22:11

    Цена баков завышена раз в 10, Хартии стоит задуматься - почему? Оккупантов нигде не любят

    Гость
    29 сен 2019 в 21:14

    Оплачивать должна контора, устанавливающая пожароопасные баки, само собой.