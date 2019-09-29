Ущерб на миллионы, кто оплачивать будет? В Ярославле массово поджигают мусорные баки

Пожарные почти каждый день вынуждены выезжать на аналогичные вызовы

В Ярославле продолжаются массовые поджоги мусорных баков. Горят контейнеры компании «Хартия» — регионального оператора в сфере обращения с отходами.

За сутки пожарные выезжали на два вызова: на улице Ньютона у дома № 42 и на улицу Угличская у дома № 34.

— Первый вызов был около 10 утра, второй после полудня. Баки уничтожены в обоих случаях, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

На прошлой неделе пожарные несколько раз выезжали в город, чтобы тушить мусорные контейнеры. Компания «Хартия» считает убытки: так, стоимость одного контейнера оценивают почти в 10 тысяч рублей. Общий ущерб давно перевалил за два миллиона рублей.