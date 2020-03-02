В Переславле 20 первоклассников отравились на Масленице

— Мы сдавали деньги по 500 рублей, дети пошли с классным руководителем и ещё парой родителей. В эту сумму входила развлекательная программа и чай с блинчиком. После праздника примерно через сутки у всех деток, кто был на празднике, началась рвота, у кого-то понос, у кого-то температура поднялась, — рассказала мама одного из малышей Юлия Монах. — А те, кто не ходил на праздник, у них не было никаких симптомов.

В Переславле-Залесском возмущённые родители собираются писать обращение в прокуратуру. Здесь 20 первоклашек слегли с отравлением после празднования Масленицы. Праздник малышам организовали от школы в доме Берендея 28 февраля.

Юлия уже написала обращение в региональный Роспотребнадзор с просьбой проверить место праздника.

— Сначала каждый из родителей не знал, что это у всех, думали, что только у его ребёнка. А вот вчера кто-то на форуме написал, и мы поняли, что это 20 детей с такими симптомами. Сегодня все вызвали участковых врачей. Некоторым, кому было особенно плохо, назначили анализы. Нам не назначали, хотя с утра ещё была рвота.

Класс закрыли на карантин до 10 марта. В региональном департаменте здравоохранения и фармации дали комментарий по ситуации:

— 2 марта в Переславле за медицинской помощью обратились восемь детей. Для семи человек вызывали врача на дом и один обратился за помощью в поликлинику. Все дети — ученики младшего класса Переславской средней школы. У них диагностирован острый гастроэнтерит, — рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Всем детям была оказана необходимая медицинская помощь. Напомним, основной причиной заболевания являются вирусы (примерно у 80% пациентов), гораздо реже — бактерии, простейшие или гельминты. Самой частой причиной возникновения острого вирусного гастроэнтерита является ротавирус. Заражение происходит при контакте с больными, а также через инфицированные предметы. Пик заболеваемости приходится на холодные месяцы (с октября по апрель). После заражения проходит от 1 до 3 дней, прежде чем симптомы станут проявляться. Симптоматика может быть разной интенсивности (от легких до тяжелых проявлений) и сохраняется от 1–2 дней до 10 суток.