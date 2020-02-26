«Думали, что спит, а он впал в кому»: в Ярославле от удара по голове умер молодой мужчина

— Он пришел домой, у него ни капли крови не было, лёг. Мы думали, он спит, а оказалось, впал в кому. Его увезли в больницу, сделали операцию, но на следующий день он скончался. Официально причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с переломами костей черепа и кровоизлиянием под оболочки головного мозга, — рассказала жена погибшего.

В Ярославле семья и друзья погибшего 27-летнего Анатолия Князева ищут очевидцев трагедии, разыгравшейся у прудов в Дзержинском районе. Здесь 16 февраля Анатолий получил смертельную травму. Всё случилось ночью. У мужчины оказалась пробита голова, но что именно произошло, его родные и друзья до сих пор не могут понять.

Женщина говорит, что сам супруг ничего не рассказал перед тем, как ему стало плохо. По предположениям семьи и друзей, мужчину могли избить. Причем произошло это, по версии знакомых, у ресторана «Остров сокровищ», где в тот вечер отдыхал мужчина.



— Вряд ли это была серьезная драка. Муж не выглядел избитым. Ему могли нанести один удар, и он упал и ударился головой, — предполагает супруга.



— Это было после закрытия и не на территории ресторана, — рассказали в «Острове сокровищ».

Сейчас родные ищут хоть кого-то, кто мог видеть, что произошло. В полиции уточнили, что материал передан в Следственный комитет.

У мужчины остался маленький ребёнок.