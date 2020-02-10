Спускали воду вслепую: почему затопило Ярославль и кто ответит за разрушения

Как топило Ярославль, рассказали в МЧС Фото: Александра Савельева

Зимний паводок наделал немало бед в Ярославской области. Большего всего пострадали Рыбинск, Ярославль и Ярославский район. За неделю под воду ушли дачи, дороги, набережные. Сейчас вода начала отступать. В МЧС по Ярославской области подвели итог того, что произошло, и описали механизм бедствия. Залповым сбросом с ГЭС сорвало пять барж Сначала для понимания несколько фактов. На Волге расположен каскад из трех водохранилищ — Угличское емкостью 1024 кубокилометров, Рыбинское — 25 400 кубокилометров, Горьковское — 8710 кубокилометров. Это федеральные объекты. Их эксплуатацией занимается Верхневолжское бассейновое управление федерального агентства водных ресурсов России. Максимальное наполнение водохранилищ достигается во время весеннего половодья. Обычно — к 1 апреля. Поэтому водохранилища заранее начинают сбрасывать воду, чтобы освободить место на период половодья. В этом году такая подготовка началась с 16 января.



29 января сбросы с Рыбинской ГЭС одномоментно были увеличены на 580 кубометров в секунду — с 1963 до 2544. С 31 января рыбинская ГЭС вышла на сбросы 2671 кубометр в секунду.

— Мы называем такие сбросы залповыми. При этом сбросы с нижегородской ГЭС не изменялись и составляли 2500–2600 кубометров в секунду. В результате образовалось две волны. Эффект таких сбросов Ярославль начинает ощущать через 20 часов. 31 января с места зимнего отстоя речного порта сорвало пять барж. Это подтверждает, что сбросы были залповыми. С 29 января по 7 февраля уровень воды в Ярославле и Ярославском районе вырос на 2 метра 58 сантиметров, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров.

Ведомственная разобщённость При установке объема сбросов должна учитываться гидрологическая обстановка, то есть те процессы, которые происходят на реке. Но в этот раз, по данным МЧС, прогноза этой самой гидрологической обстановки от гидрометцентра не было. Из-за этого не был учтен тот факт, что Волга не покрыта льдом. Льдины плавали по ее поверхности. Течением 30 и 31 января лед принесло к месту в Некрасовском районе, где река делает поворот. В итоге там в двух местах образовались ледяные заторы. Они не дали воде нормально протечь дальше. Разница между уровнем воды до и после заторов составила аж четыре метра.



— Причиной, приведшей к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации стало отсутствие прогноза гидрологической обстановки у межведомственной рабочей группы. Решения по сбросам принимались вслепую. Причины этого — человеческий фактор, ведомственная разобщенность, нарушение правил эксплуатации Горьковского и Рыбинского водохранилища, — подытожил Бочаров. После обращения комиссии по чрезвычайным ситуациям области 31 января сбросы с Рыбинской ГЭС были снижены до 2400 кубометров в секунду. Это дало кратковременный положительный эффект. А 7 февраля решено было снизить сбросы с Рыбинской ГЭС до 1500 кубометров в секунду, а на нижегородской ГЭС увеличить до 2800. Теперь специалисты ждут, что ледяной затор будет размыт. Уничтожать его механически гидрологи не советуют — неизвестно, что будет, если накопившаяся до него масса воды резко хлынет вниз по течению.



Кто ответит за ущерб? Кто понесет ответственность за произошедшее, пока неясно. Вопрос об этом и о том, как не допустить подобных происшествий в дальнейшем, вынесут на заседание российской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

