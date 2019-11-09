Виноваты мыши: назвали причину взрыва газа в частном доме в Ярославле

По предварительным сведениям, резиновый шланг, который был подключён к плите, прогрызли мыши

Власти Ярославля озвучили главную версию причин взрыва природного газа в доме в частном секторе Красноперекопского района. По мнению специалистов, виноваты мыши.



— По предварительным сведениям, резиновый шланг, который был подключён к плите, прогрызли мыши, произошла утечка газа. И когда женщина пыталась включить плиту, произошёл взрыв, — рассказали в мэрии Ярославля.



Напомним, ЧП случилось около 9 часов утра 9 ноября на улице Первой Продольной. Взрывом повредило конструкции дома. Он стал непригоден для проживания. 82-летнюю хозяйку жилья с ожогами увезли в Соловьевскую больницу. Мэр Ярославля распорядился оказать ей все необходимую помощь.

