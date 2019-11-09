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Взрыв газа в доме
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Виноваты мыши: назвали причину взрыва газа в частном доме в Ярославле

По предварительным данным, ЧП произошло, когда хозяйка попыталась включить плиту

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По предварительным сведениям, резиновый шланг, который был подключён к плите, прогрызли мыши

По предварительным сведениям, резиновый шланг, который был подключён к плите, прогрызли мыши

Власти Ярославля озвучили главную версию причин взрыва природного газа в доме в частном секторе Красноперекопского района. По мнению специалистов, виноваты мыши.

— По предварительным сведениям, резиновый шланг, который был подключён к плите, прогрызли мыши, произошла утечка газа. И когда женщина пыталась включить плиту, произошёл взрыв, — рассказали в мэрии Ярославля.

Напомним, ЧП случилось около 9 часов утра 9 ноября на улице Первой Продольной. Взрывом повредило конструкции дома. Он стал непригоден для проживания. 82-летнюю хозяйку жилья с ожогами увезли в Соловьевскую больницу. Мэр Ярославля распорядился оказать ей все необходимую помощь.

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взрыв газаЯрославльКрасноперекопский район

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КОММЕНТАРИИ (1)

9 ноя 2019 в 13:51

Одоранта в газ добавить не кошерно?