Машина улетела с дороги и перевернулась: на Пятёрке в Ярославле произошло серьёзное ДТП

ДТП на пересечении улиц Автозаводской и Белинского
Фото: Михаил Кузнецов / Первый Ярославский автопортал / Vk.com
Два часа назад на пересечении улиц Автозаводской и Белинского произошло ДТП: легковушка улетела с дороги и перевернулась на крышу.
Сам автомобиль получил серьёзные повреждения. Без пострадавших тоже, к сожалению, не обошлось.
— Пострадал водитель. У него перелом ноги, — сообщил водитель скорой помощи Михаил Кузнецов, который был на месте происшествия.
В салоне кроме водителя больше никого не было. Его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.