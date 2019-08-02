Машина улетела с дороги и перевернулась: на Пятёрке в Ярославле произошло серьёзное ДТП

Два часа назад на пересечении улиц Автозаводской и Белинского произошло ДТП: легковушка улетела с дороги и перевернулась на крышу.

Сам автомобиль получил серьёзные повреждения. Без пострадавших тоже, к сожалению, не обошлось.

— Пострадал водитель. У него перелом ноги, — сообщил водитель скорой помощи Михаил Кузнецов, который был на месте происшествия.