«Она в коме»: в Ярославской области задержали водителя, который сбил 18-летнюю девушку

В Рыбинске задержали водителя, который на пешеходном переходе сбил 18-летнюю девушку.



24 июля около 9:40 на проспекте генерала Батова 43-летний мужчина на ВАЗ-21102 не пропустил пешехода. Очевидцы сообщают, что удар был очень сильный, девушка лежала на асфальте без сознания.



— Черепно-мозговая травма, скорее всего. Большая часть удара на голову пришлась. Была без сознания, — сообщает Никита Малов.



— Девушка в коме, — написала в группе «Подслушано в Рыбинске» Аня Волковяк.



В УМВД по Ярославской области сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

