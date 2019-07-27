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Происшествия

«Она в коме»: в Ярославской области задержали водителя, который сбил 18-летнюю девушку

Мужчина не пропустил её на пешеходном переходе

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Девушку увезли в больницу

Фото: Александра Савельева

В Рыбинске задержали водителя, который на пешеходном переходе сбил 18-летнюю девушку.

24 июля около 9:40 на проспекте генерала Батова 43-летний мужчина на ВАЗ-21102 не пропустил пешехода. Очевидцы сообщают, что удар был очень сильный, девушка лежала на асфальте без сознания.

— Черепно-мозговая травма, скорее всего. Большая часть удара на голову пришлась. Была без сознания, — сообщает Никита Малов.

— Девушка в коме, — написала в группе «Подслушано в Рыбинске» Аня Волковяк.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

— Водитель задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу, — сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гостья
27 июл 2019 в 12:00

Так это нужно считать умышленное преступления на пешеходном переходи сбить человека. Он это сделал сознательно. Жаль наказания будет как всегда мягким. Таких сажать нужно лет на 20.

Водятел
27 июл 2019 в 12:28

Может чиновники уберут совсем пешеходные переходы, раз там пешеходов не пропускают.