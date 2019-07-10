«Эвакуатор вылетел навстречу автобусу»: фото с места страшной аварии в Ярославской области

У автобуса вылетели все стёкла
Фото: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com
Сегодня утром в Рыбинском районе произошло серьёзное ДТП с участием автобуса и эвакуатора. Страшные кадры последствий аварии выложили в интернет.
От удара от автобуса почти ничего не осталось: у него выбиты все стёкла, салон покорёжен.
— Утром на автодороге Рыбинск — Мышкин, в районе деревни Воробьевка, эвакуатор «Тата» выехал на полосу встречного движения. В этом месте дорога делает резкий поворот. Водитель эвакуатора не заметил, что навстречу ему едет автобус ПАЗ, который перевозил дорожных рабочих, — написали в группе «Подслушано в Рыбинске».
Как пишут очевидцы, в ДТП пострадали восемь человек.
Однако, по информации управления МЧС по Ярославской области, пострадавших было трое. Водитель эвакуатора оказался заблокирован в салоне. Его доставали спасатели.
По факту ДТП проводится проверка.