«Эвакуатор вылетел навстречу автобусу»: фото с места страшной аварии в Ярославской области

Сегодня утром в Рыбинском районе произошло серьёзное ДТП с участием автобуса и эвакуатора. Страшные кадры последствий аварии выложили в интернет.

От удара от автобуса почти ничего не осталось: у него выбиты все стёкла, салон покорёжен.

— Утром на автодороге Рыбинск — Мышкин, в районе деревни Воробьевка, эвакуатор «Тата» выехал на полосу встречного движения. В этом месте дорога делает резкий поворот. Водитель эвакуатора не заметил, что навстречу ему едет автобус ПАЗ, который перевозил дорожных рабочих, — написали в группе «Подслушано в Рыбинске».