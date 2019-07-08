Теплоход с 192 иностранными туристами сел на мель в Рыбинском водохранилище

В Рыбинском водохранилище теплоход с 192 иностранными пассажирами сел на мель.



Как сообщили в управлении МЧС по Ярославской области, у теплохода отказала электроника.



— Борт сел на мель буквально на пять минут. Всего на теплоходе находились 292 человека, из них сто членов экипажа. На теплоходе было принято решение перезапустить электронику. После этого всё стало работать в штатном режиме. Никто не пострадал, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.



Теплоход продолжил свой рейс в Санкт-Петербург.

