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Происшествия

ДТП в Переславском районе: машина влетела в грузовик, пострадали дети

Машины столкнулись влобовую. Фото с места аварии в Ярославской области

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На участке, где произошло ДТП, ввели реверсивное движение

Фото: УПРДОР Холмогоры  

Из-за аварии на трассе М-8 частично перекрыли участок трассы в Переславском районе. Жуткое ДТП случилось сегодня на 122-м километре трассы, не доезжая посёлка Глебовское. Первая информация о случившемся поступила в ГИБДД в 15:20. 

Легковушку покорёжило от удара и вынесло в кювет

— «Шевроле» в лобовую столкнулся с грузовым «Вольво», достают раненых из легковушки. В «Шевроле» четверо пострадавших, двое из них дети, — рассказали свидетели аварии. 

Всего в аварии пострадали шесть человек. От удара синюю «Шевроле» покорёжило и вынесло в кювет. На участке трассы временно ввели реверсивное движение, пока из машин достают пострадавших. 

На месте работают медики и спасатели

Накануне ночью на трассе насмерть разбился юный мотоциклист. Парень на днях только выпустился из школы. 

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