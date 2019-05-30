У девочки перелом черепа: ярославские следователи выяснят, кто виноват, что ребёнок упал с качелей

Ярославские следователи возбудили уголовное дело после того, как семилетняя девочка получила травмы, упав с качелей.

Ребёнок играл на детской площадке во дворе на улице Матросова. Когда девочка качалась на качели, сломалась скобка, соединяющая металлические цепи с конструкцией, на которой висят сами качели.

— Люлька детской качели опрокинулась на девочку. В результате этого ребёнок получил закрытый перелом свода и основания черепа, что относится к тяжкому вреду здоровья. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.