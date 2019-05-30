30 мая четверг
СЕЙЧАС +20°С
usd 64.91
eur 72.41
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
usd 64.91
eur 72.41
Происшествия
Подробности

У девочки перелом черепа: ярославские следователи выяснят, кто виноват, что ребёнок упал с качелей

Правоохранители возбудили уголовное дело

Поделиться

2 067
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Ребёнок не мог встать с земли

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Ярославские следователи возбудили уголовное дело после того, как семилетняя девочка получила травмы, упав с качелей.

Ребёнок играл на детской площадке во дворе на улице Матросова. Когда девочка качалась на качели, сломалась скобка, соединяющая металлические цепи с конструкцией, на которой висят сами качели.

— Люлька детской качели опрокинулась на девочку. В результате этого ребёнок получил закрытый перелом свода и основания черепа, что относится к тяжкому вреду здоровья. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Сразу после происшествия девочке вызвали скорую. Сейчас она находится в больнице.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

детиследователи

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

Яжмать
30 мая 2019 в 14:57

Виноват тот, кто разрешил ребенку лезть на качели. Или жители соседних домов, которые на ремонт этой детской площадки не скинулись.