У девочки перелом черепа: ярославские следователи выяснят, кто виноват, что ребёнок упал с качелей

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Правоохранители возбудили уголовное дело
Ребёнок не мог встать с земли
Ярославские следователи возбудили уголовное дело после того, как семилетняя девочка получила травмы, упав с качелей.
Ребёнок играл на детской площадке во дворе на улице Матросова. Когда девочка качалась на качели, сломалась скобка, соединяющая металлические цепи с конструкцией, на которой висят сами качели.
— Люлька детской качели опрокинулась на девочку. В результате этого ребёнок получил закрытый перелом свода и основания черепа, что относится к тяжкому вреду здоровья. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Сразу после происшествия девочке вызвали скорую. Сейчас она находится в больнице.