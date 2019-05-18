В Ярославле двухлетнего ребёнка унесло на середину пруда в надувном шаре

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Следственный комитет проведёт проверку
Спасали малыша на лодке
На днях в парке «Нефтяник» двухлетний ребёнок чуть не пострадал на местном аттракционе. Маленький мальчик плавал по пруду в надувном шаре. По непонятным причинам верёвка, которая держала надувную сферу, оторвалась. Малыша стремительно начало уносить на середину водоёма. К счастью, ребёнка спасли. Теперь Следственный комитет разберётся в причинах инцидента.
— Организована доследственная проверка на предмет установления в действиях организаторов аттракциона наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
После этой горки мама мальчика, который сломал там руку, потребовала от установщика аттракциона 300 000 рублей. Сколько времени и сил она потратила, ведь её ребёнку пришлось пережить не одну операцию.