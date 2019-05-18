18 мая суббота
СЕЙЧАС +15°С
usd 64.63
eur 72.25
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 64.63
eur 72.25
Происшествия

В Ярославле двухлетнего ребёнка унесло на середину пруда в надувном шаре

Следственный комитет проведёт проверку

Поделиться

1 430
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Спасали малыша на лодке

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

На днях в парке «Нефтяник» двухлетний ребёнок чуть не пострадал на местном аттракционе. Маленький мальчик плавал по пруду в надувном шаре. По непонятным причинам верёвка, которая держала надувную сферу, оторвалась. Малыша стремительно начало уносить на середину водоёма. К счастью, ребёнка спасли. Теперь Следственный комитет разберётся в причинах инцидента.

— Организована доследственная проверка на предмет установления в действиях организаторов аттракциона наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

После этой горки мама мальчика, который сломал там руку, потребовала от установщика аттракциона 300 000 рублей. Сколько времени и сил она потратила, ведь её ребёнку пришлось пережить не одну операцию.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

детиаттракцион

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

ares-mars17
18 май 2019 в 13:05

А родителей никто проверить не хочет??? Как можно 2-х летнего малыша на такой аттракцион отправить? Чем думали?